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ABD'de hayat kurtarırken ölen Suudi gençlere "fahri lisans diploması"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 04:43 | Son Güncelleme

ABD'de üniversiteden mezun olmalarına iki hafta kala, Amerikalı iki çocuğu boğulmaktan kurtarırken suya kapılarak hayatını kaybeden Suudi iki genç için "fahri lisans diploması" verilmesi dolayısıyla tören yapıldı

RİYAD (AA) - ABD'nin Massachusetts eyaletinde üniversiteden mezun olmalarına iki hafta kala, Amerikalı iki çocuğu boğulmaktan kurtarırken suya kapılarak hayatını kaybeden Suudi gençler için "fahri lisans diploması" verildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Massachusetts ve Connecticut eyaletlerindeki iki üniversite, geçen temmuz ayında Amerikalı iki çocuğu boğulmaktan kurtarırken suya kapılarak ölen İnşaat Mühendisliği son sınıf öğrencisi Suudi Arabistanlı iki genç için "fahri lisans diploması" töreni düzenledi.

Haberde, Massachusetts'taki Western New England Üniversitesinin Suudi Arabistanlı Caser bin Deham el-Yami'yi, Connecticut eyaletindeki Hartford Üniversitesinin ise Ziyb bin Mani el-Yami'yi onurlandırdığı belirtildi.

Western New England Üniversitesinde düzenlenen törene, Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi Sami es-Sedhan da katıldı.

Törende konuşan Western New England Üniversitesi Rektörü Anthony S. Caprio, iki çocuğu nehirden kurtarmak için canlarını feda eden öğrencilerin kahramanca tutumunu takdir ettiklerini dile getirdi.

Suudi Arabistanlı Caser bin Deham el-Yami ve Ziyb bin Mani el-Yami, ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Chicopee Nehri'nde geçen temmuz ayında, üniversiteden mezun olmalarına iki hafta kala, Amerikalı iki çocuğu boğulmaktan kurtarırken kendileri suya kapılarak hayatını kaybetmişti. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz de Suudi iki gencin ailesini Kraliyet Nişanı ve birer milyon riyal ile onurlandırmıştı.

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"fahri lisans diploması" ABD Suudi Arabistan

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