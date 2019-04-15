ABD'de hayatını kaybeden İlayda son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR (AA) - ABD'de geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren İlayda Kozak için İzmir'de cenaze töreni düzenlendi.

ABD'de 9 Nisan tarihinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden İlayda Kozak'ın (26) cenazesi sabaha karşı İzmir'e getirildi.

Bir süre morgda bekletilen cenaze, Karşıyaka ilçesindeki Beşikçioğlu Camisi'ne getirilerek tören düzenlendi.

Cenazeye İlayda'nın babası Eskişehir Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıdvan Kozak, annesi Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sabah Balta Ulay, anneanesi Zekiye Balta, dedesi Mehmet Balta, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, akademisyenler, İlayda'nın arkadaşları ve yakınları katıldı. Baba Rıdvan Kozak ve anne Sabah Balta Ulay cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Arkadaşları tarafından İlayda'nın tabutunun üstüne papatyalar konurken, anneannesi Zekiye Balta'nın torunu için yazdığı şiiri de tabutun üstündeki baş örtüsüne yapıştırıldı.

Anneanne şiirinde "O Sabah'ın kızıydı. Güneş gibi sıcak, ay gibi parlaktı. Yağmurlarda ıslandı. Bulutları aşmıştı, konuşmayan melek. O Sabah'ın kızıydı" diye yazdığı görüldü.

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından İlayda Kozak'ın cenazesi, Doğançay Mezarlığı’na defnedildi.

