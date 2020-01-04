ABD’de Hayvanlara İşkence ve Zulüm Artık Federal Suç

Amerikan Senatosu hayvanlara karşı yapılan zulmü federal suç kabul eden bir tasarıyı onayladı. “PACT” adı verilen “Hayvanlara Karşı Zulmü ve İşkenceyi Önleme Yasası” oybirliğiyle kabul edildi.

Senato’da kabul edilen yasa tasarısı, hayvanlara zulmedilmesini para cezası kesilebilecek ve yedi yıla kadar hapisle cezalandırılabilecek federal suç kapsamına alıyor.

Bugüne kadar federal yasalar yalnızca hayvan dövüşünü yasaklıyordu ve hayvana karşı yapılan zulüm eylemi yalnızca ticari amaçla kameraya kaydedilmişse suç kapsamına giriyordu. Ancak işkence eyleminin kendisi bugüne kadar yasaklanmamıştı.

50 eyaletin hepsinde hayvanlara karşı zulmü kapsayan yasalar olsa da bu konuda kapsayıcı bir federal yasa, ülke tarihinde bir ilk olacak. Hayvan hakları savunucuları değişimi memnunlukla karşıladı. Bunlar arasında Amerika’nın en büyük sivil toplum kuruluşlarından İnsancıl Kurtarma İttifakı da var. İnsancıl Kurtarma İttifakı’ndan Chris Schidler, “Tasarı federal yetkililerin hayvanlara kötü muamelenin peşine düşmesini mümkün kılıyor. Burada başkentte bazı vakalar eyaletler arası ticareti etkileyebilir çünkü Virginia ve Maryland eyalet sınırlarına çok yakınız. Memurlarımız her yıl binlerce hayvan zulmü vakasını soruşturuyor. Öyle yerler var ki eğer bu yasa daha önce yürürlüğe girseydi adalet uygun şekilde sağlanırdı,’’ diyor.