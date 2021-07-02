ABD'de Haziran'da 850 Bin Kişi İstihdam Edildi

ABD Çalışma Bakanlığı, işverenlerin Haziran ayında ülke ekonomisinde 850 bin kişilik istihdam yarattığını açıkladı. Şirketlerin açık pozisyonları doldurmak için yeterince eleman bulabildiğine işaret eden bu veri, son üç aylık ortalamanın üzerinde.

Bakanlığın istihdam raporu, ekonomik faaliyetlerin yeniden başlamasının Corona virüsü pandemisinin yol açtığı gerilemeden sonra ülkenin güçlü bir şekilde toparlanmasını körüklediğine işaret ediyor. ABD çapındaki restoranların doluluk oranları pandemi öncesi seviyelere yaklaşırken alışveriş yapan, seyahat eden, spor ve eğlence etkinliklerine katılanların sayısı da hızla artıyor. Havayolu ulaşımını kullananların günlük sayısı, pandemi öncesindeki sayının yaklaşık yüzde 80'ine erişmiş durumda. Amerikalılar'ın ekonomik görünüme olan güveniyse neredeyse tamamen eskiye döndü.

Bu gelişmelerin sonucu olarak çok sayıda şirket, rekor sayıda eleman alımı ilanı verdi. Özellikle restoran, turizm ve eğlence sektörlerinde faaliyet gösterenler arasında eleman arayışındaki rekabet yoğunlaşırken işverenler, daha yüksek maaş, esnek çalışma saatleri, işe başlama ve işte kalma ikramiyeleri gibi teşvikler sunuyor. İş ilanı ve istihdam sitesi Indeed'e göre ikramiye fırsatı sunulan iş ilanlarının sayısı son bir yılda iki kat arttı.

ABD Çalışma Bakanlığı raporu, Amerika'da Mayıs ayında yüzde 5,8 olarak kayda geçen işsizlik oranının Haziran ayında yüzde 5,9'a yükseldiğine işaret ediyor. Bu oran, pandemiden önce yüzde 3,5'ti. ABD'de pandemiden önce dolu olan 6 milyon 800 bin iş pozisyonsa hala boş.

Ancak yine de ABD'de geçen yılın Nisan ayında, Corona virüsünün hızla yayılması ve milyonlarca kişinin işini kaybetmesi üzerine yüzde 14,9'a yükselen işsizlik oranı, o dönemden bu yana hızla geriledi.

Çalışma Bakanlığı'na göre Nisan ayında verilen iş ilanlarının sayısı 9 milyon 300 bin. Bu sayı, iş ilanlarında son 20 yılın en yüksek seviyesine erişildiğine işaret ediyor. Web sitesi Indeed, Nisan'dan bu yana iş ilanı sayısının daha da arttığını kaydediyor.

Federal hükümetin geçici olarak sağladığı haftada 300 dolarlık işsizlik sigortası ödemesinin eyaletlerin yaptığı işsizlik yardımına eklenmesiyle beraber bazılarının iş ararken daha seçici davrandığı düşünülüyor. ABD'deki eyaletlerin yaklaşık yarısı, işsizlik yardımı ödemelerini Temmuz ayı sonunda kesmeyi planlıyor. Bunun amacı, çalışmayanları iş aramaya teşvik etmek.

Geçen hafta işsizlik yardımı başvurusunda bulunanların sayısı 364 bine geriledi. Bu sayı, pandeminin başlangıcından bu yana işsizlik yardımı başvurularında kaydedilen en düşük seviye.

Bazılarının çalışma ve özel hayatlarını gözden geçirdiği, özellikle orta düzeyde maaş veren işlerde çalışanların işe geri dönme konusunda çok da istekli olmadığına ilişkin işaretler de var. İşlerini bırakan Amerikalılar'ın sayısı Nisan ayında son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Restoran, otel, kumarhane ve eğlence parklarını kapsayan sektörlerde çalışanların yaklaşık yüzde 6'sı Nisan ayında işi bıraktı. Bu sektörlerde işi bırakanların oranı, diğer tüm sektörlerin toplamının iki katı.

Yüksek maaşlı pozisyonlarda bile işini bırakanların sayısının artması, işverenlerin personel kadrolarını yeterli düzeyde doldurmakta zorlanabileceğinin bir işareti.

İmalat sektöründe Haziran ayında yapılan bir anket, fabrika yöneticilerinin eleman sıkıntısı çektikleri yönündeki şikayetlerini gözler önüne serdi. Birçok yönetici, "maaş dinamikleri" olarak tanımladıkları nedenlere bağlı olarak personel devir hızının çok yüksek olduğunu kaydetti. Bazı firmalarsa daha yüksek maaş teklifleriyle kaybettikleri elemanları geri kazanmaya çalışıyor.

Açık pozisyonları doldurma zorluğu, ekonominin hızla büyüdüğü döneme denk geldi. ABD hükümeti, 2021 yılının ilk çeyreğinde, ekonominin yılda yüzde 6,4 gibi güçlü bir büyüme sergileyeceğini öngörmüştü. Nisan ile Haziran ayları arasını kapsayan ikinci çeyrekte yıllık büyüme oranı yüzde 10'a erişti.

Kongre Bütçe Dairesi, Perşembe günü yaptığı açıklamada, 2021 yılının tamamı içinse ekonomik büyümenin yüzde 6,7 olarak gerçekleşeceği tahmininde bulundu. Bu, 1984 yılından bu yana Ocak ile Aralık arası bir takvim yılı içinde gerçekleşmesi öngörülen en hızlı büyüme oranı.

Fabrika verimliliğinin de sağlıklı bir hızda yükseldiği gözleniyor. Bunun bir nedeni, şirketlerin sanayi makineleri, uçak ve teknolojiye daha çok yatırım yapması. Bu yatırımlar, gelecek yıllarda işçilerin daha verimli çalışmasına ve uzun vadeli büyümenin körüklenmesine katkı sağlayabilir.

