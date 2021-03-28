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ABD’de helikopter düştü: 5 ölü, 1 yaralı

28.03.2021 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Alaska eyaletinde bulunan Knik Buzulu bölgesinde helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır şekilde yaralandı.ABD’nin Alaska eyaletine bağlı Anchorage kentinin 80 kilometre doğusundaki Knik Buzulu bölgesinde helikopter düştü.

ABD’nin Alaska eyaletinde bulunan Knik Buzulu bölgesinde helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır şekilde yaralandı.

ABD’nin Alaska eyaletine bağlı Anchorage kentinin 80 kilometre doğusundaki Knik Buzulu bölgesinde helikopter düştü. Kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır şekilde yaralandı. Federal Havacılık İdaresi tarafından yapılan açıklamada, Eurocopter AS50 tipi helikopterin dün yerel saatle 18:35’te Butte yakınlarında bilinmeyen bir nedenle düştüğü aktarıldı.
Alaska Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nden bir kurtarma ekibinin yerel saatle saat 22:00 sularında kaza bölgesine ulaştığı belirtildi. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz açıklanmazken, Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu’nun kaza ile ilgili soruşturma başlattığı duyuruldu.

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