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  4. ABD'de Hemşireler Maske Yasağının Kaldırılmasına Tepki Gösterdi

ABD'de Hemşireler Maske Yasağının Kaldırılmasına Tepki Gösterdi

17.05.2021 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalı hemşireler, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) son olarak açıkladığı aşı olanların maske zorunluluğunun kaldırılması açıklamasına tepki gösterdiler

ABD'de Hemşireler Maske Yasağının Kaldırılmasına Tepki Gösterdi

Amerikalı hemşireler, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) son olarak açıkladığı aşı olanların maske zorunluluğunun kaldırılması açıklamasına tepki gösterdiler.

ABD’nin en büyük hemşire birliği Ulusal Birleşik Hemşireler Örgütü yaptığı açıklamayla, CDC’nin aldığı maske kararını kınadı.

Örgüt Direktörü Bonnie Castillo “CDC’nin kararı bilime dayalı bir karar değil, halkın sağlığını korumuyor, hastaların, hemşirelerin ve salgında ön safta çalışanların hayatını tehlikeye sokuyor. Şu anda kısıtlamaları gevşetme zamanı değil. CDC’nin yüzyılın salgınının ortasında olduğumuz bir dönemde böyle bir karar almasına öfkeliyiz” dedi.

Ulusal Birleşik Hemşireler Örgütü Başkanı Jean Ross da CDC’nin aldığı maske kararının bilimle çeliştiğini ve böyle bir kararın alınmaması gerektiğini söyledi.

Örgüt İş Güvenliği ve Sağlık İdaresi’nden acilen maske kullanımı konusunda bir karar almalarını istedi ve bunun yapılmaması halinde aralarında hemşirelerinde bulunduğu sağlık çalışanlarının can kayıplarının kaçınılmaz olacağını belirtti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) haftasonu yaptığı açıklamada tüm öğrencilerin aşılanmış olmayacağı için güz döneminde okullar açıldığında öğrencilerin maske takarak derslere girmesi gerektiğini belirtti. ABD hali hazırda 12 yaş üzeri çocuklara da Pfizer-Biontech aşısını yapmaya başladı.

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