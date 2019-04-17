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ABD'de her 10 kişiden 8'i Müslümanlara ayrımcılık yapıldığı görüşünde

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 19:20 | Son Güncelleme

Pew Araştırma Merkezince yapılan ankete göre, her 10 Amerikalıdan 8’i, Müslümanların Amerikan toplumunda diğer azınlıklara göre daha fazla ayrımcılığa uğradığını düşünüyor

ABD’de yapılan bir araştırma, 10 Amerikalıdan 8’inin, Müslümanların Amerikan toplumunda diğer azınlıklara göre daha fazla ayrımcılığa uğradığını düşündüğünü ortaya koydu.

Pew Araştırma Merkezi tarafından ülke genelinde yapılan ankette, katılımcıların yüzde 82’si, Müslümanların, diğer gruplara göre daha fazla ayrımcılığa maruz kaldığını yönünde fikir beyan etti.

Ankete göre Müslümanların ardından yüzde 80 ile siyahiler, yüzde 76 ile Latinolar en fazla ayrımcılığa uğrayan kesimler oldu.

Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 69’u Müslümanların ayrımcılığa uğradığını düşündüğünü ifade ederken, bu oran Demokrat seçmenlerde yüzde 92’ye çıkıyor.

Ankete katılan iki parti seçmenleri arasında en dikkat çeken görüş ayrılığının ise Evanjelik Hristiyanlar üzerine olduğu gözlendi. Cumhuriyetçilerin yüzde 70’i Evanjelik Hıristiyanların ayrımcılığa uğradığını savunurken, bu oran Demokrat seçmenlerde yüzde 32’de kaldı.

Anket, 20-25 Mart tarihleri arasında, Amerika çapında rastgele seçilen bin 503 kişi ile ev veya cep telefonu üzerinden gerçekleştirildi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Müslümanlara ayrımcılık Pew anketi

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