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ABD’de Hidroksiklorokin Kullanımı Azalıyor

29.05.2020 19:09 | Son Güncelleme

Amerika’da hastaneler, Başkan Donald Trump’ın Corona virüsü tedavisi için öne çıkarttığı sıtma ilacı hidroksiklorokinin kullanımını büyük oranda azalttıklarını açıkladı

ABD’de Hidroksiklorokin Kullanımı Azalıyor

Amerika’da hastaneler, Başkan Donald Trump’ın Corona virüsü tedavisi için öne çıkarttığı sıtma ilacı hidroksiklorokinin kullanımını büyük oranda azalttıklarını açıkladı. Son araştırmalar, hidroksiklorokinin Corona virüsüne karşı etkili olmadığını ve çok riskli yan etkileri olduğunu ortaya koymuştu.

Amerika’da salgının ilk haftalarında Başkan Trump tarafından gündeme getirilen hidroksiklorokin, olumlu laboratuvar denemelerinin yanı sıra içerdiği antienflamatuar ve antiviral özelliklerinden dolayı Corona virüsü tedavisinde umut veren bir ilaç olarak belirmişti. Ancak insanlar üzerinde yapılan klinik denemeler ve araştırmalar, ilacın virüse karşı etkili olmadığını ve ölüm riskini arttırdığını gösterdi.

Reuters’a yaptıkları açıklamada iki ay önce Corona virüsü hastalarına sıklıkla hidroksiklorokin uyguladıklarını söyleyen birçok hastane, ilacın kullanımını azaltmaya başladıklarını açıkladı.

Amerika’daki hastanelerin yaklaşık yarısına ilaç tedarik eden Vizient adlı firmadan yapılan açıklamada, Mart ortasında zirveye ulaşan hidroksiklorokin siparişlerindeki düşüşün geçen hafta yüzde 90’a ulaşarak 125 bin adete indiği belirtildi.

Bu kayda değer düşüş, artık Amerikalı doktorların hidroksiklorokinin risklerinin potansiyel faydalarından daha ağır bastığına karar verdiğine işaret ediyor.

Hidroksiklorokin Avrupa’da yasaklanıyor

Bu arada Fransa dahil bazı Avrupa ülkeleri bu hafta, ilacın Corona virüsü tedavisinde kullanımını yasakladı.

Geçen hafta İngiliz tıp dergisi Lancet’in 96 bin Corona virüsü hastası arasında hidroksiklorokinle tedavi edilenlerde ölüm ve aritmi riskinin arttığını gösteren bir araştırmanın raporunun yayınlaması, ilaca ilişkin şüpheleri arttırdı. Dünya Sağlık Örgütü, Pazartesi günü, örgüt bünyesindeki tüm klorokin deneylerinin "riskli yan etkileri nedeniyle, önlem amaçlı olarak" bir süreliğine askıya aldığını duyurmuştu.

Mart ayında hidroksiklorokini “salgının seyrini değiştirecek” bir ilaç olarak öne çıkaran Trump, geçtiğimiz haftalarda Beyaz Saray çalışanları arasında Corona virüsü vakalarına rastlanması üzerine, etkisi bilimsel olarak kanıtlamayan bu ilacı önlem amaçlı kullandığını açıklamıştı.

İlaçla ilgili araştırmalar sürüyor

Bazı uzmanlarsa, erken aşamada uygulanması halinde, hidroksiklorokinin Corona virüsü tedavisinde başarılı olabileceğini savunuyor. Doktorlar, bu tezi kanıtlayabilecek araştırmaların tamamlanmasını bekliyor.

Bu araştırmalardan birine liderlik eden Doktor Radha Rajasingham, Minnesota Üniversitesi’nde yürütülen üç hidroksiklorokin denemesinden ikisinin sonuçlarının bu hafta açıklanabileceğini söyledi.

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