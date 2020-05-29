ABD’de Hidroksiklorokin Kullanımı Azalıyor

Amerika’da hastaneler, Başkan Donald Trump’ın Corona virüsü tedavisi için öne çıkarttığı sıtma ilacı hidroksiklorokinin kullanımını büyük oranda azalttıklarını açıkladı. Son araştırmalar, hidroksiklorokinin Corona virüsüne karşı etkili olmadığını ve çok riskli yan etkileri olduğunu ortaya koymuştu.

Amerika’da salgının ilk haftalarında Başkan Trump tarafından gündeme getirilen hidroksiklorokin, olumlu laboratuvar denemelerinin yanı sıra içerdiği antienflamatuar ve antiviral özelliklerinden dolayı Corona virüsü tedavisinde umut veren bir ilaç olarak belirmişti. Ancak insanlar üzerinde yapılan klinik denemeler ve araştırmalar, ilacın virüse karşı etkili olmadığını ve ölüm riskini arttırdığını gösterdi.

Reuters’a yaptıkları açıklamada iki ay önce Corona virüsü hastalarına sıklıkla hidroksiklorokin uyguladıklarını söyleyen birçok hastane, ilacın kullanımını azaltmaya başladıklarını açıkladı.

Amerika’daki hastanelerin yaklaşık yarısına ilaç tedarik eden Vizient adlı firmadan yapılan açıklamada, Mart ortasında zirveye ulaşan hidroksiklorokin siparişlerindeki düşüşün geçen hafta yüzde 90’a ulaşarak 125 bin adete indiği belirtildi.