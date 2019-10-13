ABD'de Hikmet Ağı 30'uncu aile buluşması

NEW YORK (AA) – ABD’de 30 yıl önce ülkede master ve doktora yapan Türk öğrenciler tarafından temelleri atılan sivil toplum kuruluşu Hikmet Ağı (Wisdom Net) Vakfı, 2019 yıllık aile buluşmasını gerçekleştirdi.

New Jersey Princeton’da gerçekleştirilen "Bireyden Aileye: Sağlıklı Bir Toplum" başlıklı toplantıya ABD’nin değişik eyaletinden gelen Türk öğrenciler ve aileler katıldı.

İnsan ve çevre sağlığına endüstriyel çiftliklerin etkisi, bireysel ve ailevi beslenme alışkanlıkları gibi sağlık alanında yapılan konuşmaların yanı sıra Amerika’da İslami eğitim ve aile huzuru üzerine de alanında uzman konuşmacılar konferans ve paneller verdi.

Programın organizatörlerinden Hikmet Ağı İcra Kurulu Başkanı Kemal Birtek, her yıl gerçekleştirdikleri aile buluşmaları ile geniş bir alana yayılmış ABD'de aileleri bir araya getirdiklerini, hem hasret giderip hem de sosyal ve dini konularda konferanslar düzenlediklerini belirtti.

Birtek, ''30 yıllık geçmişi bulunan Hikmet Ağı'ndan, bugün Türkiye'de siyasi ve akademik alanda en üst düzeylere gelmiş birçok kimse geçmiştir. Bu geleneği ve birlikteliği sürdürmek, gelecek nesillere de aktarmak istiyoruz.'' ifadelerini kullandı.