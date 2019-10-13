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ABD'de Hikmet Ağı 30'uncu aile buluşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 05:14 | Son Güncelleme

Ülkede 1989'da master ve doktora yapan Türk öğrencilerce temelleri atılan Hikmet Ağı Vakfı, 30'uncu buluşmayı gerçekleştirdi - Hikmet Ağı İcra kurulu Başkanı Kemal Birtek: - "30 yıllık geçmişi bulunan Hikmet Ağı'ndan, bugün Türkiye'de siyasi ve akademik alanda en üst düzeylere gelmiş birçok kimse geçmiştir. Bu geleneği ve birlikteliği sürdürmek, gelecek nesillere de aktarmak istiyoruz"

NEW YORK (AA) – ABD’de 30 yıl önce ülkede master ve doktora yapan Türk öğrenciler tarafından temelleri atılan sivil toplum kuruluşu Hikmet Ağı (Wisdom Net) Vakfı, 2019 yıllık aile buluşmasını gerçekleştirdi.

New Jersey Princeton’da gerçekleştirilen "Bireyden Aileye: Sağlıklı Bir Toplum" başlıklı toplantıya ABD’nin değişik eyaletinden gelen Türk öğrenciler ve aileler katıldı.

İnsan ve çevre sağlığına endüstriyel çiftliklerin etkisi, bireysel ve ailevi beslenme alışkanlıkları gibi sağlık alanında yapılan konuşmaların yanı sıra Amerika’da İslami eğitim ve aile huzuru üzerine de alanında uzman konuşmacılar konferans ve paneller verdi.

Programın organizatörlerinden Hikmet Ağı İcra Kurulu Başkanı Kemal Birtek, her yıl gerçekleştirdikleri aile buluşmaları ile geniş bir alana yayılmış ABD'de aileleri bir araya getirdiklerini, hem hasret giderip hem de sosyal ve dini konularda konferanslar düzenlediklerini belirtti.

Birtek, ''30 yıllık geçmişi bulunan Hikmet Ağı'ndan, bugün Türkiye'de siyasi ve akademik alanda en üst düzeylere gelmiş birçok kimse geçmiştir. Bu geleneği ve birlikteliği sürdürmek, gelecek nesillere de aktarmak istiyoruz.'' ifadelerini kullandı.

- İletişim ağından sivil toplum kuruluşuna Hikmet Ağı

Hikmet Ağı (Wisdom Net), ABD'ye master ve doktora yapmak üzere, çoğu Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla gelen öğrencilerin 1989'da kendi aralarında tanışma ve yardımlaşma amacıyla önce e-posta yoluyla oluşturdukları iletişim ağı olarak ortaya çıktı.

Öğrenci ve aileleri yıllık "Ribat" adı altında bir araya getiren bu iletişim ağı, 2006 yılında ABD'nin Florida eyaletinde kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşu olarak resmi statüye kavuştu.

Hikmet Ağı'nın halen Türkiye’ye dönüş yapmış, siyasi, akademik ve profesyonel alanda yüzlerce üyesinin yanında, halen ABD'de yaşayan akademisyen ve profesyonellerden bine yakın üyesi bulunuyor.

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