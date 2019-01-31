HABER

ABD'de Hindu tapınağına nefret saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 16:40 | Son Güncelleme

ABD'de Hindu tapınağına nefret saldırısı

LOUISVILLE (AA) - ABD'nin Kentucky eyaletinde bir Hindu tapınağı nefret suçunun hedefi oldu.

Louisville Emniyet Müdürü Steve Conrad, "The Courier Journal"a yaptığı açıklamada, Swaminarayan Tapınağı'nın, kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce bu hafta içinde nefret içerikli mesajlar yazılarak tahrip edildiğini belirtti.

Conrad, camları kırılan tapınağın duvarlarına sprey boya ile nefret içerikli mesajlar yazıldığını ifade ederek yetkililerin halkın güvenliğini sağlamak için pazar günü tapınakta olacağını söyledi.

Hindistan basınında çıkan haberlerde, tapınaktaki ana salonda bir sandalyeye bıçak saplandığı ve Hindu inancına ait kutsal figürlerin siyah spreyle boyandığı bilgisi paylaşılırken, Amerikalı yetkililerin olayla ilgili nefret suçu kapsamında soruşturma başlattığı belirtildi.

PARTNERYeni modelin görüntüleri sızdı! İşte çok konuşulacak tasarımYeni modelin görüntüleri sızdı! İşte çok konuşulacak tasarım
Nilüferli çocukların harcında sanat varNilüferli çocukların harcında sanat var
Esenyurt Belediyesi EMİTT Fuarı’ndaEsenyurt Belediyesi EMİTT Fuarı’nda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kentucky Louisville tapınak

En Çok Okunan Haberler

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi mi?

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi mi?

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim manifestosunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim manifestosunu açıkladı

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da fırtına sonrası korkunç görüntüler

Korkunç! Bu kareler Antalya'da çekildi

Mersin'deki şiddetli yağış ve fırtına

Mersin'deki şiddetli yağış ve fırtına

Bu kare Van Gölü'nde çekildi! Geri geldiler

Bu kare Van Gölü'nde çekildi! Geri geldiler

Buz Tırmanış Festivali'nde renkli görüntüler

Erzurum'da uluslararası buz tırmanış festivali

Diyarbakır-Silvan karayolunda kaza: Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır-Silvan karayolunda kaza: Çok sayıda yaralı var

Görmeyen gözlerle 15 saat mesai yapıyor!

Görmeyen gözlerle 15 saat mesai yapıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.