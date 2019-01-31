ABD'de Hindu tapınağına nefret saldırısı

LOUISVILLE (AA) - ABD'nin Kentucky eyaletinde bir Hindu tapınağı nefret suçunun hedefi oldu.

Louisville Emniyet Müdürü Steve Conrad, "The Courier Journal"a yaptığı açıklamada, Swaminarayan Tapınağı'nın, kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce bu hafta içinde nefret içerikli mesajlar yazılarak tahrip edildiğini belirtti.

Conrad, camları kırılan tapınağın duvarlarına sprey boya ile nefret içerikli mesajlar yazıldığını ifade ederek yetkililerin halkın güvenliğini sağlamak için pazar günü tapınakta olacağını söyledi.

Hindistan basınında çıkan haberlerde, tapınaktaki ana salonda bir sandalyeye bıçak saplandığı ve Hindu inancına ait kutsal figürlerin siyah spreyle boyandığı bilgisi paylaşılırken, Amerikalı yetkililerin olayla ilgili nefret suçu kapsamında soruşturma başlattığı belirtildi.

