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ABD’de hipersonik silah denemesi başarısızlıkla sonuçlandı

07.04.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Hava Kuvvetleri, California’daki hipersonik silah teknolojisi denemesinin başarısızlıkla sonuçlandığını açıkladı.ABD’nin yeni hipersonik füze programı sekteye uğradı.

ABD Hava Kuvvetleri, California’daki hipersonik silah teknolojisi denemesinin başarısızlıkla sonuçlandığını açıkladı.
ABD’nin yeni hipersonik füze programı sekteye uğradı. ABD Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, 5 Nisan’da California eyaletindeki Edwards Hava Üssü’nde gerçekleştirilen hipersonik silah teknolojisi denemesinin başarısız olduğu bildirildi. AGM-183A Havadan Fırlatılan Hızlı Müdahale Silahı ile yapılan testte B-52H Stratofortress bombardıman uçağının ateşleyici aracını fırlatmaya çalıştığında test füzesinin serisini tamamlayamadığı aktarıldı.
ABD medyasında testin başarısızlıkla sonuçlanması, Çin ve Rusya ile gerilimin arttığı sırada hipersonik silahlar geliştirme yarışına giren ABD için "gerileme" olarak yorumlandı.

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