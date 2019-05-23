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ABD’de Hortum Can Aldı: En Az 6 Ölü

23.05.2019 18:28 | Son Güncelleme

Amerika’nın güneybatısındaki Missouri eyaletini vuran şiddetli yağış ve fırtına can aldı. Eyalet genelinde etkili olan hortumlarda en az üç kişinin öldüğü bildiriliyor. Oklahoma ve Iowa eyaletlerinde Pazartesi’den bu yana meydana gelen 30’dan fazla hortumda da en az üç kişi daha hayatını kaybetti

ABD’de Hortum Can Aldı: En Az 6 Ölü

Amerika’nın güneybatısındaki Missouri eyaletini vuran şiddetli yağış ve fırtına can aldı. Eyalet genelinde meydana gelen hortumlarda en az üç kişinin öldüğü bildiriliyor. Arama kurtarma ekipleri, hortumun ardında bıraktığı yıkımı tespit için olay yerine gitti. Yaralılar için arama kurtarma çalışmaları da sürüyor.

Jefferson City kentindeki itfaiye ekipleri kurtarma çalışmaları kapsamında ev ev dolaşacaklarını açıkladı. Yerel yetkililer sosyal medyada paylaştıkları mesajlarda, fırtınanın ardında bıraktığı enkaz altında çok sayıda kişinin mahsur kaldığı yönünde haberler aldıklarını belirtti. Şiddetli yağış ve fırtınanın etkisini Perşembe günü itibarıyla azalttığı ancak Cuma gününe kadar yağışların süreceği de kaydedildi.

Öte yandan Oklahoma ve Iowa eyaletlerinde Pazartesi’den beri meydana gelen 30’dan fazla hortumda en az üç kişi daha hayatını kaybetti. Teksas’tan Illinois’e geniş bir bölgede şiddetli yağışlardan nasibini aldı ve bu iki eyalet boyunca sel baskınları meydana geldi.

Missouri nehrinin taşma tehlikesi nedeniyle çevresindeki bazı yerleşim yerlerine zorunlu tahliye emri verildi. Şiddetli hava koşullarının Kansas, Oklahoma ve Missouri eyaletlerinde mevsim normallerinin üzerinde yağış bırakması bekleniyor.

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