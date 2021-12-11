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ABD'de hortum felaketi en az 50 can aldı

11.12.2021 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Kentucky eyaletinde hortum felaketinde en az 50 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de hortum felaketi en az 50 can aldı

Kentucky Valisi Beshear can kaybının 70 ila 100 arasında olabileceğini söyledi.ABD'nin Kentucky eyaletinde yaşanan hortum felaketinde en az 50 kişi hayatını kaybetti. Kentucky Valisi Andy Beshear gazetecilere yaptığı açıklamada "50'den fazla ölü olabileceğinden endişeliyim, belki 70 ila 100 arasında olabilir" diye konuştu.

Kentucky tarihinin en ağır hortum felaketinin yaşandığını söyleyen Vali Beshear Mayfield'deki bir mum fabrikasında çatının uçması sonucunda kitlesel bir can kaybı meydana geldiğini söyledi. Beshear ilk hortumun hızının saatte 320 kilometreye ulaştığını belirtti. 50 bin eve elektrik verilemediğini söyleyen Beshear eyalette gece yarısı olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

ABD'de Cuma günü meydana gelen fırtına ülkenin güneydoğu ve orta kesimindeki birçok eyalette hortumlara neden oldu. Arkansas eyaletindeki bir bakım yurdunda bir kişi hayatını kaybederken Tennessee'de en az iki kişi öldü.

Illinois eyaletinde Amazon'a ait bir depoda da yaklaşık yüz çalışanın durumu endişe yaratıyor. Hortum nedeniyle binanın kısmen yıkıldığı ve çalışanların binada mahsur kaldıkları belirtiliyor.

dpa, AFP / EC, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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