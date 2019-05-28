ABD'de Hortum Kabusu Bitmiyor

Amerika’nın birçok bölgesi şiddetli fırtınanın getirdiği hortum tehlikesiyle karşı karşıya. Hortumların son vurduğu bölge Ohio eyaletinin Dayton kenti oldu.

Oklahoma’da geçen hafta meydana gelen fırtına, hortum ve su baskınlarında en az altı kişi hayatını kaybetmişti. Kasırganın Ohio’da yaratacağı hasarı kestirmek güç. Zira bölgedeki acil durum yönetimi yetkilileri bölgeye karmaşanın hakim olduğunu bildiriyor.

Dayton’ın bazı bölgelerinde kurtarma ekiplerinin kapı kapı dolaştığını kaydeden yetkililer, Kızılhaç’ın en az dört barınak kurduğunu söyledi.

Indiana’nın doğusundan Ohio’nun ortalarına kadar uzanan bölgede yaklaşık 10 mahallede büyük yıkıma yol açan hortumlar geride yollara devrilen ağaçlar, çatıları uçmuş evler, hasar gören otomobiller bıraktı.

Salı gününün ilk saattlerinde en az 75 bin kişi elektriksiz kaldı. Şiddetli fırtınanın yarattığı hortumların sınırları başkent Washington yakınlarındaki Maryland ve Virginia eyaletlerine kadar ulaştı. College Park bölgesini en az bir hortumun vurduğu açıklandı.