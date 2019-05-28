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ABD'de Hortum Kabusu Bitmiyor

28.05.2019 17:42 | Son Güncelleme

Amerika genelinde şiddetli fırtınalarla gelen hortumlar birçok bölgede ciddi hasar bıraktı

ABD'de Hortum Kabusu Bitmiyor

Amerika’nın birçok bölgesi şiddetli fırtınanın getirdiği hortum tehlikesiyle karşı karşıya. Hortumların son vurduğu bölge Ohio eyaletinin Dayton kenti oldu.

Oklahoma’da geçen hafta meydana gelen fırtına, hortum ve su baskınlarında en az altı kişi hayatını kaybetmişti. Kasırganın Ohio’da yaratacağı hasarı kestirmek güç. Zira bölgedeki acil durum yönetimi yetkilileri bölgeye karmaşanın hakim olduğunu bildiriyor.

Dayton’ın bazı bölgelerinde kurtarma ekiplerinin kapı kapı dolaştığını kaydeden yetkililer, Kızılhaç’ın en az dört barınak kurduğunu söyledi.

Indiana’nın doğusundan Ohio’nun ortalarına kadar uzanan bölgede yaklaşık 10 mahallede büyük yıkıma yol açan hortumlar geride yollara devrilen ağaçlar, çatıları uçmuş evler, hasar gören otomobiller bıraktı.

Salı gününün ilk saattlerinde en az 75 bin kişi elektriksiz kaldı. Şiddetli fırtınanın yarattığı hortumların sınırları başkent Washington yakınlarındaki Maryland ve Virginia eyaletlerine kadar ulaştı. College Park bölgesini en az bir hortumun vurduğu açıklandı.

Geçen haftaki yoğun yağışlardan taşan Arkansas Nehri, halihazırda sular altında kalan Oklahoma ve Arkansas’taki bölgeler için tehdit olmayı sürdürüyor. Bu eyaletlerin yanısıra Missouri’ye de Ulusal Muhafız Birlikleri’nin sevkedildiği açıklandı. Amerika Başkanı Donald Trump da Oklahoma Valisi’ni destekleyerek, Federal Acil Durum Dairesi FEMA’nın bölgede yaşayan felaket mağdurları için gerekli yardımı sağlayacağı sözünü verdi.

Ulusal Anma günü nedeniyle üç günlük uzun haftasonu tatili sırasında milyonlarca Amerikalı su baskını tehtidi altındaydı.

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