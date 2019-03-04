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ABD’de hortumda 22 kişi hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 09:46 | Son Güncelleme

ABD’nin Alabama eyaletini vuran hortumda en az 22 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.ABD’nin Alabama eyaletini vuran ve en çok Lee kentini etkisi altına alan hortum ağaçları yerden söktü, evleri tahrip etti.

ABD’de hortumda 22 kişi hayatını kaybetti

ABD’nin Alabama eyaletini vuran hortumda en az 22 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
ABD’nin Alabama eyaletini vuran ve en çok Lee kentini etkisi altına alan hortum ağaçları yerden söktü, evleri tahrip etti. Lee Bölgesi Şerifi Jay Jones, en az 22 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Şerif Jones, hala kayıp ihbarlarının geldiğine dikkat çekerek, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Jones, Beauregard kenti civarındaki arama çalışmalarının ardından ölü sayısının artabileceği konusunda uyardı.
Alabama’yı vuran kasırga sonrasında arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere çeşitli eyaletlerden acil kurtarma ekipleri gönderildiği açıklandı.
Alabama’da etkili olan kasırganın Georgia, Florida ve Güney Carolina eyaletlerine doğru ilerlediğini açıklandı.

ABD’de hortumda 22 kişi hayatını kaybetti

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