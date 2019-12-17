ABD’de Hükümetin Kapanmasını Engelleyecek Bütçeye İlk Onay

ABD Temsilciler Meclisi, federal hükümetin kısmen kapanmasını engelleyecek 1 trilyon 400 milyar dolarlık bütçe tasarısını onayladı. Temsilciler Meclisi’nden Senato’ya gönderilen tasarı ayrıca ülkede tütün ürünlerini satın alma yaşını 21’e çıkarıyor ve milyonlarca kişiyi sağlık sigortası sistemine alan “Hesaplı Sağlık Hizmetleri Yasası”nın vergilerinin bir bölümünü lağvediyor.

Kongre’nin önde gelen üyeleriyle Beyaz Saray’ın üzerinde uzlaştığı yasa tasarısında, Başkan Donald Trump’ın Meksika sınırında inşasını başlattığı duvara 5 milyar dolarlık kaynak talebi kabul edilmedi. Sınır bariyerleri için daha önce ilan edilen 1 milyar 370 milyon dolarlık ödeneğe bağlı kalındı.

Bütçenin en büyük harcama kalemi Savunma Bakanlığı’na gitti. Pentagon’un bütçesi geçen yıla göre 22 milyar dolar arttırılarak 738 milyar dolara çıkarıldı.

Bütçe yasasında ülkedeki tütün ve sigara kullanımıyla ilgili sınırlamalar da yer aldı. Elektronik sigara dahil her türlü tütün ürününe 21 yaş sınırlaması getirildi. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’ne düzenleme yapması için 6 ay, bu düzenlemelerin eyaletlerde uygulanmasını sağlaması için 3 yıl süre verildi.

ABD’de geçen yıl Trump’ın Meksika duvarı için 5,7 milyar dolarlık ödenek istemesi ve Demokratlar’ın karşı çıkması nedeniyle bütçe konusunda uzlaşılamamış ve federal hükümet 22 Aralık 2018-25 Ocak 2019 tarihlerinde kapanmıştı. 36 günlük kriz, ABD federal hükümetinin en uzun süre kapanışı olarak tarihe geçmişti.

