ABD'de Hükümetin Kapanmasını Önleyecek Bütçe Kabul Edildi

Temsilciler Meclisi ve Kongre hükümetin 7 Aralık’a kadar açık kalmasını sağlayacak bir yasayı kabul etti.
854 milyar dolarlık yasa aynı zamanda ordu ve halka doğrudan hizmet veren bazı kamu kurumlarının da fonlanmasını sağlayacak.
Senatonun geçen hafta 93’e karşı 7 oyla kabul ettiği yasa Çarşamba günü Temsilciler Meclisinden de 361’e karşı 61 oyla geçti.
Yasa şimdi başkan Donald Trumpın önüne gidecek, Trump yasayı onaylayacağını söyledi.
Trump’ın imzasıyla birlikte Pazartesi günü başlaması beklenen hükümetin kapanması süreci ortadan kalkmış olacak. Böylece kongrenin kontrolünün kime geçeceğinin belirleneceği 6 Kasım seçimleri haftasında hükümet kapanmamış olacak.
675 milyar dolar ordu için
Söz konusu bütçe savunma harcamaları için yüzde 2,6’lık bir artışla 675 milyar dolarlık bir kaynak öngörüyor ki, bu son dokuz yılın en yüksek artışı olacak. Bütçe aynı zamanda sağlık, eğitim ve çalışma bakanlıkları harcamalarında da artış içeriyor. Bunların arasında yüzde 5’lik Ulusal Sağlık Enstitüsü bütçesi artışı da var.
Trump, bütçeyi onaylayacağının haberini, Çarşamba günü Birleşmiş Milletler’deki basın toplantısında, “Hükümeti açık tutacağız” diyerek verdi. Başkan Trump, söz konusu bütçe, kendisinin uzun zamandır kaynak talep ettiği, Meksika sınırına örülmesini istediği duvarla ilgili bir kalem içermemesine rağmen onaylayacak.
Meksika sınırına duvar örülmesi Başkan Trump'ın seçim kampanyasının en önemli vaadlerinden biriydi ve duvarın maliyetinin Meksika tarafından karşılanacağının sözünü vermişti.
Trump, Kongre’nin halen daha duvar bütçesine onay vermemesini tuhaf olarak nitelendirdi.
Trump geçen hafta Twitter hesabından, “Bu tuhaf harcama bütçesinde, sınır güvenliği ve duvar için kaynak nerede?”diye sormuştu. Trump aynı mesajında, Cumhuriyetçilerin, sınır güvenliği ve güvenlik güçlerinin işlerini yapmasına engel olduğunu söylediği Demokratlara karşı, daha sert olmak zorunda olduklarını ifade etti.
Duvar için para yok
Çoğu muhafazakar Trump’ın bu konudaki serzenişlerini paylaşıyor ve bütçenin aile planlaması için kaynak içerdiğini ama duvar için ödenek içermemesini eleştiriyorlar. Ancak söz konusu bütçe Temsilciler Meclisi’nden de kolayca geçti ve her iki parti de yasayı destekledi.
Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan da, “Bu kaynak, ordumuz için, ilaç bağımlılarının tedavileri ve hep birlikte üstesinden gelmek istediğimiz birçok diğer konu için” diyerek destek verdi.
Temsilciler Meclisi New York eyaleti Cumhuriyetçi üyesi Nita Lowey, de yasayı savundu ve "Bütçe silahlı kuvvetlerimiz üyelerine ve ailelerine yönelik daha bol kaynak sağlıyor." diye konuştu.
Lowey, Temsilciler Meclisi üyelerinin, Başkan Trump’ın istediği, çalışanların ailelerine verilen hizmetlere kaynağı azaltacak, 10 milyar dolarlık kesintiyi reddettiğine dikkat çekti.
Lowey, “Aksine Ulusal Sağlık Enstitüsü’nün biyomedikal araştırmalar bütçesini güvence altına aldık, ilaç bağımlılarının tedavileri için kaynağı arttırdık. Anne ve çocuk sağlığı konusundaki yeni inisiyatifler ve programların olanaklarını genişlettik.” dedi.
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