ABD'de Hükümetin Tekrar Kapanması Önlendi

Başkan Donald Trump, hükümetin tekrar kapanmasını önleyen tasarıyı imzaladı. ABD-Meksika sınırına bariyer inşasına sınırlı fon aktaran tasarı, federal dairelere ödenek akışını da mali yılın tamamını kapsayacak şekilde Eylül sonuna kadar devam ettiriyor. Böylece 35 günle ABD tarihindeki en uzun süreli hükümet kapanmasının tekrarının önüne geçilmiş oldu.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, Trump’ın tasarıyı Beyaz Saray’da imzaladığını açıkladı.

Düzenleme sınırda 88 kilometrelik ilave bariyer inşası için fon ayırıyor. Bu rakam Trump’ın istediğinin çok altında. Başkan Trump, duvar için istediği ödeneği çıkarmak için Kongre’yi baypas ederek ulusal acil durum ilan etmişti.

Trump’ın imzaladığı düzenleme, mali yılın sonuna kadar çok sayıda bakanlığa ve federal daireye 333 milyar dolar sağlayarak hükümeti Cuma geceyarısı itibariyle kapanmaktan kurtarıyor.

Trump’ın duvar için istediği bütçe konusundaki anlaşmazlık nedeniyle Kongre’den bir harcama tasarısı geçirilememiş ve ödenek akışının durması nedeniyle bazı hükümet daireleri ve bakanlıklar Aralık-Ocak arasında 35 gün süreyle kapanmıştı.

Daha sonra iki partiden Kongre üyelerinin oluşturduğu bir komisyonun konu üzerinde müzakere etmesi kararlaştırılmış ve bu sürede de üç haftalığına hükümet tekrar açılmıştı. Trump’ın bugün imzaladığı tasarı da sözkonusu komisyonda sağlanan anlaşmanın neticesinde sunulmuştu.

