"ABD'de İç Terör Eylemi Riski Yükseldi"

ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan Çarşamba günü yapılan açıklamada 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminin sonucundan hoşnut olmayan bir grup vatandaşın terör eylemi düzenleme girişiminde bulunma riskinin yükseldiğini bildirdi.

İç Güvenlik Bakanlığı uyarısı, eski Başkan Donald Trump'ın destekçilerinin 6 Ocak'ta ABD Kongresi'ne düzenlediği ve beş kişinin ölümüyle sonuçlanan baskını ve Joe Biden'ın yoğun güvenlik önlemleri altında düzenlenen yemin törenini izliyor.

Bakanlık, yayınladığı terör uyarısı mesajında, "Veriler, hükümet kurumlarının ve başkanlık geçiş sürecinin işleyişine itirazları olan ideolojik güdümlü bazı şiddet ve aşırıcılık yanlılarının ve doğruluk payı olmayan söylemlerin körüklediği şikayetlere sahip olanların, şiddeti kışkırtmak ya da şiddet eyleminde bulunmak için harekete geçebileceğini ortaya koyuyor" ifadeleri yer aldı.

Açıklamaya göre belirli bir terör eylem planı olduğuna ilişkin herhangi bir bilgi olmasa da Amerika çapında artan tehdidin haftalarca sürmesi bekleniyor.