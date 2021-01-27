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"ABD'de İç Terör Eylemi Riski Yükseldi"

27.01.2021 22:04 | Son Güncelleme:
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İç Güvenlik Bakanlığı, seçim sonucundan hoşnut olmayan bir grup Amerikalı’nın terör eylemi düzenleme girişiminde bulunma ihtimalinin arttığını bildirdi

ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan Çarşamba günü yapılan açıklamada 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminin sonucundan hoşnut olmayan bir grup vatandaşın terör eylemi düzenleme girişiminde bulunma riskinin yükseldiğini bildirdi.

İç Güvenlik Bakanlığı uyarısı, eski Başkan Donald Trump'ın destekçilerinin 6 Ocak'ta ABD Kongresi'ne düzenlediği ve beş kişinin ölümüyle sonuçlanan baskını ve Joe Biden'ın yoğun güvenlik önlemleri altında düzenlenen yemin törenini izliyor.

Bakanlık, yayınladığı terör uyarısı mesajında, "Veriler, hükümet kurumlarının ve başkanlık geçiş sürecinin işleyişine itirazları olan ideolojik güdümlü bazı şiddet ve aşırıcılık yanlılarının ve doğruluk payı olmayan söylemlerin körüklediği şikayetlere sahip olanların, şiddeti kışkırtmak ya da şiddet eyleminde bulunmak için harekete geçebileceğini ortaya koyuyor" ifadeleri yer aldı.

Açıklamaya göre belirli bir terör eylem planı olduğuna ilişkin herhangi bir bilgi olmasa da Amerika çapında artan tehdidin haftalarca sürmesi bekleniyor.

İç Güvenlik Bakanlığı ayrıca ülke içindeki şiddet ve aşırıcılık yanlılarının Corona pandemisini kontrol altına almak için uygulanan kısıtlamalar, 2020 seçim sonuçları ve polisin güç kullanması gibi meseleler nedeniyle harekete geçtiğini bildirdi.

Bakanlık ayrıca ülke içindeki şiddet içerikli saldırıların "göçmenlik karşıtlığı dahil uzun süredir devam eden ırksal ve etnik gerginliklerin" güdümünde olduğunu kaydetti.

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