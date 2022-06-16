ABD’de İçme Suyunda Yeni Kimyasal Uyarıları

ABD Çevre Koruma Dairesi (EPA), içme suyundaki "sonsuz kimyasallar" olarak bilinen sentetik kirleticiler için yeni uyarılar yayınladı. Uyarılarda, toksinlerin tespit edilemeyecek kadar düşük seviyelerde bile hala zararlı olabileceği belirtildi.

Perflorlu ve poliflorlu alkil maddeler (PFAS) olarak bilinen toksik kimyasallar grubu, yıllardır yapışmaz tencere, leke ve suya dayanıklı tekstiller gibi ev ürünlerinde, yangın söndürme köpüklerinde ve endüstriyel ürünlerde kullanılıyor.

Bilimadamları bu maddelerin bazılarını farklı kanser türleri, karaciğer hasarı, yenidoğanlarda zayıflık ve diğer sağlık sorunlarıyla ilişkilendiriyor. Ancak kolay bozulmayan kimyasallar henüz düzenlemeye tabi değil.

Daire, PFAS konusunda düzenleme yapmak için önerilen kuralları önümüzdeki aylarda yayınlayacak. Yönetmelikler yürürlüğe girene kadar, tavsiyelerin amacı PFAS bulaşmasını nasıl ele alacakları konusunda eyaletlere, topluluklara ve su sistemlerine bilgi sağlamak.

EPA ayrıca, geçen yılın altyapı yasasında yer alan toplam 5 milyar dolarlık fonun ilk 1 milyar dolarının, içme suyundaki PFAS'la mücadele etmek için kullanılacağını açıkladı. Fonlar eyaletlere teknik yardım, su kalitesi testi ve merkezi arıtma sistemlerinin kurulumunu sağlayacak.

Perflorooktanoik asit (PFOA) ve perflorooktan sülfonik asit (PFOS) için güncellenmiş içme suyu sağlığı kılavuzları, 2016'da yayınlanan kılavuzların yerini alıyor. Ömür boyu maruz kalmayı dikkate alan yeni bilime dayalı tavsiye seviyeleri, suda bulunan sıfıra yakın ve EPA'nın tespit etme yeteneğinin altında kalan PFOA veya PFOS konsantrasyonları nedeniyle izı sağlık sorunlarının hala ortaya çıkabileceğini gösteriyor.

EPA'nın sudan sorumlu yönetici yardımcısı Radhika Fox, "Bugünkü eylemler, EPA'nın PFAS kirliliğiyle mücadele etmek, halk sağlığını korumak ve kritik bilgileri hızlı ve şeffaf bir şekilde sağlamak için mevcut en iyi bilimi kullanma taahhüdünü vurgulamaktadır" dedi.

EPA, içme suyunda PFAS bulan kuruluşları halkı bilgilendirmeye, maruziyeti azaltmak için süreci izlemeye ve önlemler almaya teşvik ediyor. Daire, içme sularında bulunan PFAS ile ilgili endişe duyan kişilerin ev filtresi takmayı düşünmeleri gerektiğini söyledi.

Üyeleri arasında 3M ve DuPont'un da bulunduğu endüstri grubu Amerikan Kimya Konseyi, EPA'nın Bilim Danışma Kurulu tarafından yapılacak bir incelemeyi beklemeyerek, uyarıları aceleye getirdiğini savundu. Grup, tavsiyeleri geliştirme sürecinin "temelde kusurlu" olmasından endişe duyduklarını kaydetti.

