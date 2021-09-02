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ABD'de Ida'nın Vurduğu Eyaletlerde Can Kaybı Artıyor

02.09.2021 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin güneydinde etkili olduktan sonra kuzeydoğusunu etkisi altına alan Ida, New York, New Jersey ve Pennsylvania eyaletlerinde en az 24 can aldı

ABD'de Ida'nın Vurduğu Eyaletlerde Can Kaybı Artıyor

ABD’nin güneydinde etkili olduktan sonra kuzeydoğusunu etkisi altına alan Ida, New York, New Jersey ve Pennsylvania eyaletlerinde en az 24 can aldı.

Yoğun yağışın oluşturduğu sel yüzünden New York’ta 15, New Jersey’de 8, Pennsylvania’da bir kişi yaşamını yitirdi. Üç eyalette yaklaşık 200 bin aboneye elektrik verilemediği belirtiyor. New York, New Jersey ve Connecticut eyaletleri için yarın öğlene kadar ‘hortum tehlikesi’ uyarısı yapıldı.

New York’ta sel yüzünden dün akşam tamamen durdurulan metro seferleri günün ilk saatlerinde başladı ancak 18 metro istasyon ve sinyalizasyon sisteminin selden hasar görmesi nedeniyle metro seferleri gecikmeli olarak yapılıyor. Kentin banliyö trenleri ve şehirler arası tren seferlerinde birçok iptaller yaşanıyor.

Demiryolu ve havayolu ulaşımı kısmen başladı

Demiryolu şirketi Amtrak, Albany ve New York arasındaki tüm trenleri seferlerini iptal etti. New York’la Long Island’ı bağlayan tren hattında uzun saatler durdurulan seferlere kısmen yeniden başladı.

New Jersey’de Atlantic City hattı hariç tüm New Jersey demiryolu seferleri askıya alındı. New York’un havaalanları JFK, La Guardia Havalimanı'nda da yüzlerce uçuş iptal edildi ya da ertelendi. Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'nda en az 370 uçuş iptal edildiği bildirildi.

Ida tropikal fırtınasının şimdiye kadar yaşattığı can kayıpları dışında yaklaşık 80 milyarlık hasara yol açtığı belirtildi.

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