'ABD'de İhbarlar Üzerine Üç Silahlı Saldırı Önlendi'

Son haftalarda toplu silahlı saldırılarla sarsılan ABD’de, üç ayrı eyalette üç kişinin harekete geçmeden gözaltına alındığı açıklandı. Zanlıların saldırı hazırlığında oldukları ve ihbarlar üzerine yakalandıkları bildirildi.

Florida eyaletinin sahil kenti Daytona Beach’te 25 yaşındaki Tristan Scott Wix, eski kız arkadaşının ihbarı üzerine yakalandı. Yetkililer, Wix’in eski kız arkadaşına yolladığı telefon mesajlarında, kalabalıklara ateş açma isteğinden bahsettiğini açıkladı.

Volusia kasaba polisinden yapılan açıklamaya göre 25 yaşındaki zanlının mesajlarında, “100 kişiyi öldürmek iyi olur”, “Okul zayıf bir hedef. 3 mil öteden geniş kalabalıklara ateş açmak istiyorum. En uzaktan ateş açarak adam öldürmede dünya rekoru kırmak istiyorum” ve “Ölmek istiyorum ama ölürken de eğlenmek istiyorum” ifadeleri yer aldı.

Volusia Polis Şefi Michael Chitwood, haber kanalı CNN’e yaptığı açıklamada da zanlının dairesinde av tüfeği ve 400 adet mermi ele geçirdiklerini söyledi. Wix, kefaletsiz olarak gözaltında tutuluyor.