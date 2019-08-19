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'ABD'de İhbarlar Üzerine Üç Silahlı Saldırı Önlendi'

19.08.2019 21:52 | Son Güncelleme

Son haftalarda toplu silahlı saldırılarla sarsılan Amerika'da, üç ayrı eyalette üç kişinin harekete geçmeden gözaltına alındığı açıklandı. Zanlıların saldırı hazırlığında oldukları ve ihbarlar üzerine yakalandıkları bildirildi

'ABD'de İhbarlar Üzerine Üç Silahlı Saldırı Önlendi'

Son haftalarda toplu silahlı saldırılarla sarsılan ABD’de, üç ayrı eyalette üç kişinin harekete geçmeden gözaltına alındığı açıklandı. Zanlıların saldırı hazırlığında oldukları ve ihbarlar üzerine yakalandıkları bildirildi.

Florida eyaletinin sahil kenti Daytona Beach’te 25 yaşındaki Tristan Scott Wix, eski kız arkadaşının ihbarı üzerine yakalandı. Yetkililer, Wix’in eski kız arkadaşına yolladığı telefon mesajlarında, kalabalıklara ateş açma isteğinden bahsettiğini açıkladı.

Volusia kasaba polisinden yapılan açıklamaya göre 25 yaşındaki zanlının mesajlarında, “100 kişiyi öldürmek iyi olur”, “Okul zayıf bir hedef. 3 mil öteden geniş kalabalıklara ateş açmak istiyorum. En uzaktan ateş açarak adam öldürmede dünya rekoru kırmak istiyorum” ve “Ölmek istiyorum ama ölürken de eğlenmek istiyorum” ifadeleri yer aldı.

Volusia Polis Şefi Michael Chitwood, haber kanalı CNN’e yaptığı açıklamada da zanlının dairesinde av tüfeği ve 400 adet mermi ele geçirdiklerini söyledi. Wix, kefaletsiz olarak gözaltında tutuluyor.

Ohio eyaletinde de 20 yaşındaki James Patrick Reardon, Youngstown’daki Yahudi Toplum Merkezi’nde silahlı saldırı tehdidinde bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. CNN’e açıklama yapan polis şefi Vincent D'Egidio, zanlının Instagram hesabında ateş açan bir adamın videosunu paylaştığını ve Yahudi Merkezi’ni etiketlediğini söyledi. Videodaki silahlı kişinin Reardon olup olmadığı bilinmiyor.

Polis şefi, Reardon’ın Instagram hesabının Yahudi karşıtı, beyaz ırkçı içerikle dolu olduğunu kaydetti. Zanlının evinde yapılan aramada da silah ve cephane bulunduğu bildirildi.

Connecticut’ta bir kişi, Facebook’ta toplu saldırılara olan ilgisini paylaştığına dair bir ihbar üzerine gözaltına alındı.

Federal Soruşturma Bürosu FBI ve Norwalk Emniyeti, zanlının 22 yaşındaki Brandon Wagshol olduğunu kaydetti. Açıklamada Wagshol’un evinde yapılan aramada çok sayıda silah ve merminin yanı sıra çelik yelek ve kurşun geçirmez kask ele geçirildiği bildirildi.

Kendi uzun namlulu tüfeğini de yapmaya çalışan zanlının 250 bin dolar kefaletle cezaevinde tutulduğu ve 6 Eylül’de hakim karşısına çıkarılacağı öğrenildi.

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