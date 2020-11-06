ABD’de İki Aday da 270 Delegeyi Toplayamazsa Süreç Nasıl İşliyor?

ABD seçim sisteminde düşük bir olasılık olmasına rağmen her iki aday da Seçiciler Kurulu'ndaki delegelerden 270 oy toplayamazsa ya da her ikisi de 269 oyda kalırsa seçimin galibini belirleme sorumluluğu Kongre’ye ait.

Başkan, bu seçimlerde, tüm üyeleri yenilenen Temsilciler Meclisi’nce seçilirken, Senato da Başkan Yardımcısını seçiyor.

435 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nin üyelerinin tek tek oy hakkı bulunmuyor. Her bir Temsilci, eyaletin heyetiyle birlik içinde oy kullanıyor. Bu da her eyalette egemen olan partinin oylamada söz sahibi olacağı anlamına geliyor.

Bu sisteme göre 50 eyaletten 26 oy alan aday başkan seçiliyor.

Sadakatsiz delegeler

Sistemdeki bir başka pürüz de 14 Aralık'ta, başkan için oy verecek olan Seçiciler Kurulu delegelerinden bazılarının daha önce açıkladıkları aday tercihine "sadık kalmamaları" olasılığı.

Geçmiş seçimlerde az sayıda da olsa bazı delegeler, belirli bir adaya oy verecekleri taahhüdünde bulunmalarına rağmen Seçiciler Kurulu oylamasında başka bir adaya oy vermişti.