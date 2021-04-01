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ABD’de İki Haftada Üçüncü Saldırı

01.04.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

California eyaletinin Orange kentinde bir iş merkezinde meydana gelen silahlı saldırıda, 5 kişi hayatını kaybetti.Ölenler arasında bir çocuğun bulunduğunu açıkladı. Saldırganın hastanede ve durumunun ağır olduğu bildirildi

ABD’de İki Haftada Üçüncü Saldırı

California eyaletinin Orange kentinde bir iş merkezinde meydana gelen silahlı saldırıda, 5 kişi hayatını kaybetti.Ölenler arasında bir çocuğun bulunduğunu açıkladı. Saldırganın hastanede ve durumunun ağır olduğu bildirildi.

Los Angeles'ın güneydoğusundaki Orange şehrinde meydana gelen şiddet, ülkede son iki haftada yaşanan üçüncü toplu silahlı saldırı oldu.

Polis iki katlı binaya yerel saatle 17.30 sularında ulaştığında, ateşin hala sürdüğü açıklandı. Polis memurlarının da ateş açtığı ve şüphelinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Şüphelinin kendini yaralayıp-yaralamadığı veya polis tarafından vurulup vurulmadığı belli değil. Polis mağdurlar hakkında, birinin çocuk olduğunu ve bir kadının ağır şekilde yaralandığını söylemek dışında hiçbir ayrıntı vermedi.

Polis, saldırıyı neyin tetiklemiş olabileceği konusunda da bilgi paylaşmadı. Çatışmanın binanın her iki katında da meydana geldi kaydedildi. Tabelalar, bir sigorta ofisi, bir mali danışmanlık firması, bir hukuk hizmetleri şirketi ve bir telefon tamircisi de dahil bir avuç işletmenin bulunduğunu gösteriyor.

Çatışmadan sonra insanlar sevdikleriyle ilgili haber alma umuduyla binanın dışında toplandı.

Paul Tovar, KTLA-TV'ye, erkek kardeşinin binadaki işletmelerden sahibi olduğunu söyledi. Tovar, "Telefonuna cevap vermiyor, yeğenim de telefonunu açmıyor. Korkuyorum ve endişeliyim. Şu anda gerçekten çok dua ediyorum" dedi.

Charlie Espinoza da binanın dışındaydı ve yerel gazete Orange County Register’a, tıbbi fatura şirketinde çalışan nişanlısına ulaşamadığını söyledi.

İş merkezininin bulunduğu caddenin diğer tarafında yaşayan Cody Lev, gazeteye, aralıklı olarak üç yüksek patlama sesi geldiğini, bu sesler dindikten sonra üç tanesinin daha duyduğunu söyledi. Lev, sessizliğin ardından çok sayıda silah sesi duyduğunu, ardından sirenler ve daha fazla patlama sesi geldiğini anlattı.

Bina yakınında yaşayan bir başka kişinin Facebook’taki canlı yayınında da polisin binadan hareketsiz bir bedeni taşıdığı ve başka bir kişiye yardım ettiği görüldü.

California Valisi Gavin Newsom Twitter’da cinayetleri "korkunç ve yürek parçalayıcı" olarak nitelendirdi; "Kalplerimiz bu gece bu korkunç trajediden etkilenen ailelerin yanında" mesajını paylaştı.

California’nın Orange şehrini de kapsayan seçim bölgesinden Temsilciler Meclisi Üyesi Demokrat Katie Porter da Twitter'da "derin üzüntü duyduğunu " söyledi.

Cinayetler, geçen hafta Colorado’un Boulder şehrinde bir süpermarkete düzenlenen ve 10 kişinin ölümüne yol açan saldırının ardından geldi. Bu cinayetlerden bir hafta önce de Atlanta kenti ve etrafında masaj ve spa merkezlerini basan bir saldırgan, altısı Asya kökenli sekiz kişiyi öldürmüştü.

Orange şehri Los Angeles'a yaklaşık 48 kilometre uzaklıkta ve nüfusu yaklaşık 140 bin. Polis bu saldırının, saldırı tüfeği taşıyan bir kişinin California Ulaştırma Bakanlığı bakım tersanesine saldırdığı 1997'den bu yana şehirde yaşanan en kötü olay olduğunu söyledi.

1997’nin Aralık ayındaki saldırıda, işten atılan bir ekipman operatörü 41 yaşındaki Arturo Reyes Torres, polis kendisini öldürmeden önce bir polis memuru da dahil olmak üzere dört kişiyi öldürmüştü.

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