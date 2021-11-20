ABD’de İki Protestocuyu Öldüren Genç Aklandı

ABD’nin Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde geçen yılki ırkçılık karşıtı protestolar sırasında iki kişiyi öldüren, bir kişiyi de yaralayan 18 yaşındaki Kyle Rittenhouse hakkındaki tüm suçlamalardan beraat etti. Amerikan kamuoyunun yakından izlediği davada jürinin verdiği karar ABD’de protestolara neden olurken, Başkan Joe Biden sükunet çağrısı yaparak, “Bu karar ben de dahil birçok Amerikalı’yı öfke ve endişeye sürükleyecek ama jürinin kararına saygı göstermeliyiz” dedi.

Rittenhouse’ın, Kenosha’da geçen yıl Ağustos ayında 29 yaşındaki siyah Amerikalı Jacob Blake’in polis tarafından aracına binerken sırtından vurularak ağır bir şekilde yaralanmasıyla başlayan protestolarda eylemcilere yarı otomatik bir tüfekle ateş açtığı görülmüştü. Rittenhouse’ın açtığı ateşte iki protestocu hayatını kaybetmiş, biri de yaralanmıştı. Bu üç kişi de beyazdı. Olay olduğu sırada 17 yaşında olan Rittenhouse, birinci dereceden kasıtlı adam öldürmekle suçlanmıştı.

Amerika’da yakından takip edilen ve ülkeyi kutuplaştırıcı bir dava olarak görülen davada Rittenhouse, jüri tarafından hakkındaki 5 suçlamadan da aklandı. Rittenhouse olayda kendini savunduğunu öne sürmüştü.

Karar Rittenhouse’ı yasa dışı kanun infazcısı ve polis olma heveslisi olarak gören kesimlerce tepkiyle karşılanırken, genci kanunsuzluğu sona erdirmek isteyen ve silah sahibi olmayı hak olarak güvence altına alan Anayasa’nın İkinci Ek Maddesi’ni uygulayarak kendini savunan bir vatansever olarak gören kesimler arasındaysa sevinçle karşılandı.

Başkan Joe Biden jürinin kararının ardından yaptığı açıklamada Amerikalılar'ı sakin olmaya çağırdı. Biden, karar için, “Ben de dahil olmak üzere çok sayıda Amerika’yı öfke ve endişe hisleri uyandıracak ama jürinin kararına saygı göstermeliyiz” dedi.

Ancak Başkan’ın çağrısına rağmen en şiddetlisi Oregon eyaletinin Portland kentinde olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde protesto eylemleri düzenlendi. Portland’daki eylemde gösterciler mağazaların camlarını kırdı, polise yabancı madde fırlattı.

Chicago ve New York kentlerinde de protestolar oldu ama Portland’daki eyleme göre daha sakin geçti.

