ABD'de İki Protestocuyu Öldüren Saldırgan 17 Yaşında

Amerika’nın Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde siyah bir gencin polis tarafından vurulmasının ardından kentte başlayan protestolarda iki kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına neden olduğu tespit edilen silahlı saldırgan tutuklandı.

Kyle Rittenhouse adlı 17 yaşındaki gencin, olayların olduğu Kenosha’ya 24 kilometre uzaklıktaki Illinois eyaletinin Antioch kentindeki evinde tutuklandığı belirtildi. Rittenhouse’un mahkeme kayıtlarında ayrıca kanun kaçağı olduğu kaydedildi.

Wisconsin yasaları uyarınca 17 yaşındaki Rittenhouse yetişkin olarak yargılanacak. Rittenhouse birinci dereceden kasıtlı adam öldürmeyle suçlanıyor.

29 yaşındaki siyah Amerikalı Jacob Blake’in Pazar günü polis tarafından aracına binerken sırtından vurularak ağır bir şekilde yaralanmasıyla başlayan protestolar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Ancak yasağa rağmen gösteriler devam etti.

Rittenhouse, yasağa rağmen sokağa çıkan göstericilere tüfekle ateş ederken görüntülendi. Rittenhouse’un görüntülendiği videoda ayrıca genç adamın, göstericilerin arasında ateş açtıktan sonra ellerini havaya kaldırarak yürüdüğü, bu sırada birkaç polis aracının da Rittenhouse’un yanından geçerek gence müdahale etmediği iddia ediliyor.