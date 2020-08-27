ABD'de İki Protestocuyu Öldüren Saldırgan 17 Yaşında

Amerika’nın Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde siyah bir gencin polis tarafından vurulmasının ardından kentte başlayan protestolarda iki kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına neden olduğu tespit edilen silahlı saldırgan tutuklandı.
Kyle Rittenhouse adlı 17 yaşındaki gencin, olayların olduğu Kenosha’ya 24 kilometre uzaklıktaki Illinois eyaletinin Antioch kentindeki evinde tutuklandığı belirtildi. Rittenhouse’un mahkeme kayıtlarında ayrıca kanun kaçağı olduğu kaydedildi.
Wisconsin yasaları uyarınca 17 yaşındaki Rittenhouse yetişkin olarak yargılanacak. Rittenhouse birinci dereceden kasıtlı adam öldürmeyle suçlanıyor.
29 yaşındaki siyah Amerikalı Jacob Blake’in Pazar günü polis tarafından aracına binerken sırtından vurularak ağır bir şekilde yaralanmasıyla başlayan protestolar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Ancak yasağa rağmen gösteriler devam etti.
Rittenhouse, yasağa rağmen sokağa çıkan göstericilere tüfekle ateş ederken görüntülendi. Rittenhouse’un görüntülendiği videoda ayrıca genç adamın, göstericilerin arasında ateş açtıktan sonra ellerini havaya kaldırarak yürüdüğü, bu sırada birkaç polis aracının da Rittenhouse’un yanından geçerek gence müdahale etmediği iddia ediliyor.
Wisconsin yetkilileri, saldırganın milis bir gruba üye olduğunu belirtiyor.
Wisconsin Vali Vekili Mandela Barnes MSNBC televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Rittenhouse “kendince yasaları uygulamaya karar vermiş ve masum protestocuları taramayı seçmiş” ifadelerini kullandı.
Protestolara neden olan olayla ilgili olarak da Wisconsin Eyalet Başsavcılığı Blake’e sırtından ateş eden polisin kimliğini Çarşamba günü açıkladı. Üç çocuğunun da içinde bulunduğu araca binmeye çalışan Blake’e, emirlere uymadığı için sırtından yedi kez ateş edenin kıdemli bir polis memuru olan Rusten Sheskey olduğu kaydedildi.
Kenosha emniyetinin raporuna göre, olayın olduğu gün bir kadının polisi arayarak, hakkında uzaklaştırma kararı alınan erkek arkadaşının evine geldiğini ihbar etmesi üzerine güvenlik güçleri ihbarın verildiği adrese giderek şikayet konusu olduğu ileri sürülen Blake’e müdahale etmeye çalıştı.
Polisin ihtarına uymayan Blake’in vurulduğu aracında bir bıçak bulunduğu kayıtlara geçerken, emniyetin raporunda, Blake’in polis memurlarına üzerinde bıçak olduğunu söylediği kaydedildi.
Blake’i vuran Sheskey’nin ateş etmeden önce bıçaktan haberi olup-olmadığıyla ilgili ayrıntı verilmezken, Blake’in vurulduğu anı caddenin karşı tarafından cep telefonuyla kaydeden kişi Sheskey’nin Blake’e “Elindeki bıçağı bırak” dediğini ancak Blake’in elinde bıçak görmediğini söylemişti.
Başkan Donald Trump Çarşamba günü Twitter’dan yayınladığı mesajında “Wisconsin’de yasayı ve düzeni yeniden sağlamak için federal Ulusal Muhafızlar’ı Kenosha’ya göndereceğini” söylerken Beyaz Saray Basın Sekreteri Kayleigh McEnany de resmi bir açıklama yayınlayarak, “Başkan Trump şiddetin her türlüsünü kınıyor ve tüm Amerikalılar’ı kaostan ve kanunsuzluktan korumak zorunda olduğumuza inanıyor” ifadelerini kullandı.
25 Mayıs’ta Minnesota’da siyah Amerikalı George Floyd’un polis nezaretinde hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı hareket ülkede hala canlılığını korurken, Kenosha’da bazı göstericilerin şiddete başvurduğu protestoların kontrol altına alınabilmesi adına Wisconsin Valisi Tony Evers bölgedeki Ulusal Muhafız sayısını 500’e çıkarma kararı aldı.
Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden ile yardımcılığa aday Senatör Kamala Harris de olaya tepki gösterenlerden oldu.
Twitter üzerinden yayınladığı bir görüntülü mesajda, Blake’in ailesiyle konuştuğunu söyleyen Biden, onlara “adalet yerini bulmak zorunda ve bulacak” dediğini aktardı.