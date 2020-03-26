ABD'de iki trilyon dolarlık paket Senato'dan geçti

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Senato, koronavirüs salgınının ekonomiye ve sosyal alandaki olumsuz etkilerine karşı ülke tarihinin en büyük kurtarma paketini onayladı. Yaklaşık iki trilyon dolar çapındaki paket, ülke tarihinde nadir görülen bir biçimde tüm partilerin desteği sonucu oy birliği ile kabul edildi.

Sıfıra karşı 96 oyla onaylanan ve Amerikan halkı ile ülke ekonomisine kapsamlı bir destek sunması öngörülen yardım paketinin yürürlüğe girebilmesi için Temsilciler Meclisi'nden de geçmesi ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanması gerekiyor. Söz konusu dev yardım paketi, her ABD vatandaşına kişi başı bin 200 dolarlık çek, küçük ölçekli işletmelere hızlı şekilde yardım ve holdinglere milyar dolarlık krediler öngörüyor.

Tasarıya göre ayrıca 100 milyar dolardan fazla bir payın hastanelerle sağlık sistemine ve yine 100 milyar dolardan fazla bir dilimin de eyalet, kent ve belediyelere aktarılması planlanıyor. Bunun yanı sıra işsizlik parası alanlar için sürenin uzatılması da yardım paketi kapsamında yer alan bir diğer husus.