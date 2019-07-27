ABD’de İkinci Çeyrek Büyüme Rakamları Açıklandı

ABD piyasalarında haftanın son seansına başlamadan açıklanan büyüme rakamları iki gündür düşüşte olan piyasaları canlandırdı. Tahminler ABD gayrisafi yurtiçi hasılasının 2019 yılının ikinci çeyreğinde %1,8 oranında gelmesi yönündeydi ancak rakam tahminlerin üzerinde geldi. Amerikan ekonomisi ikinci çeyrekte %2,1 oranında büyüdü. Bir önceki çeyreğe oranla %1’lik bir düşüş olsa da, ekonominin büyümeye devam etmesi piyasaları önümüzdeki hafta yapılacak olan Merkez Bankası Faiz Kurulu toplantısı öncesinde canlandırdı. Amerikan ekonomisi 2019 yılının birinci çeyreğinde %3,1 oranında büyümüştü. 2019’un 7. ayını da geride bırakırken son birkaç haftadır açıklanan çeyrek raporları bugün açıklanan büyüme rakamı kadar büyük önem taşıyor. S&P 500 endeksi bir önceki hafta rekor seviyeye ulaşmıştı ancak çarşamba ve perşembe günleri Tesla, 3M Paypal, Ford ve Boeing gibi büyük şirketlerden gelen ancak çok parlak olmayan çeyrek raporları yüzünden, endeksler düşüşe geçti. Amazon ve Google’in sahibi Alphabet bu hafta açıklanan pozitif çeyrek raporları sayesinde hem hisselerinin değerini yükseltti, hem de NASDAQ endeksini ayakta tuttular.

Geçtiğimiz 2 hafta boyunca S&P 500 endeksinde işlem gören şirketlerin üçte biri çeyrek raporlarını açıkladı. Bunların %75’inin çeyrek raporları beklentilerin üzerinde geldi. Alphabet, Amazon, Intel, Starbucks ve Mattel bu grubun içinde, ancak Ford, Facebook, Boeing ise 2019 ikinci çeyrek beklentilerini karşılayamadı. Ancak en kötü çeyrek raporu Tesla’dan geldi. Tesla ikinci çeyrek satış beklentilerinin çok altında bir bilanço sergiledi, bu haberlerin ardından hisseleri %13,6 oranında geriledi. Genel panoramaya bakıldığında çeyrek raporları uzmanların beklentilerinin çok altında gelmedi ancak yatırımcılar son birkaç aydır ekonominin sağlam olduğuna işaret eden ekonomik verilere rağmen ticaret savaşının ve küresel ekonomik gerilemenin korkularını yenememiş görünüyor. Washington’da 30-31 Temmuz’da yapılacak olan Fed Faiz Kurulu toplantısından çıkacak kararlar piyasalar için çok büyük önem taşıyor olacak. Piyasalar kurulun faiz oranını çeyrek puan düşürmesini istiyor. Bunun nedeni, faiz düşürülürse piyasaların üzerindeki baskı azalacak ve yine Nisan 2017’de olduğu gibi muhtemelen kısa süreli bir yükseliş gerçekleşecek. O dönemki yükselişin sebebi Başkan Trump’in vergi reformuydu. Şimdiyse piyasalar Fed’in faiz düşürmesiyle yılsonuna gelmeden yeni bir yükseliş daha bekliyor. Kurul eğer faiz düşürürse piyasaların yükselişe geçmesi bekleniyor ama uzmanlara göre bu yükseliş uzun vadeli olmayacak.