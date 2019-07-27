ABD’de İkinci Çeyrek Büyüme Rakamları Açıklandı

ABD piyasalarında haftanın son seansına başlamadan açıklanan büyüme rakamları iki gündür düşüşte olan piyasaları canlandırdı.
Tahminler ABD gayrisafi yurtiçi hasılasının 2019 yılının ikinci çeyreğinde %1,8 oranında gelmesi yönündeydi ancak rakam tahminlerin üzerinde geldi. Amerikan ekonomisi ikinci çeyrekte %2,1 oranında büyüdü. Bir önceki çeyreğe oranla %1’lik bir düşüş olsa da, ekonominin büyümeye devam etmesi piyasaları önümüzdeki hafta yapılacak olan Merkez Bankası Faiz Kurulu toplantısı öncesinde canlandırdı. Amerikan ekonomisi 2019 yılının birinci çeyreğinde %3,1 oranında büyümüştü.
2019’un 7. ayını da geride bırakırken son birkaç haftadır açıklanan çeyrek raporları bugün açıklanan büyüme rakamı kadar büyük önem taşıyor.
S&P 500 endeksi bir önceki hafta rekor seviyeye ulaşmıştı ancak çarşamba ve perşembe günleri Tesla, 3M Paypal, Ford ve Boeing gibi büyük şirketlerden gelen ancak çok parlak olmayan çeyrek raporları yüzünden, endeksler düşüşe geçti. Amazon ve Google’in sahibi Alphabet bu hafta açıklanan pozitif çeyrek raporları sayesinde hem hisselerinin değerini yükseltti, hem de NASDAQ endeksini ayakta tuttular.
Geçtiğimiz 2 hafta boyunca S&P 500 endeksinde işlem gören şirketlerin üçte biri çeyrek raporlarını açıkladı. Bunların %75’inin çeyrek raporları beklentilerin üzerinde geldi. Alphabet, Amazon, Intel, Starbucks ve Mattel bu grubun içinde, ancak Ford, Facebook, Boeing ise 2019 ikinci çeyrek beklentilerini karşılayamadı. Ancak en kötü çeyrek raporu Tesla’dan geldi. Tesla ikinci çeyrek satış beklentilerinin çok altında bir bilanço sergiledi, bu haberlerin ardından hisseleri %13,6 oranında geriledi.
Genel panoramaya bakıldığında çeyrek raporları uzmanların beklentilerinin çok altında gelmedi ancak yatırımcılar son birkaç aydır ekonominin sağlam olduğuna işaret eden ekonomik verilere rağmen ticaret savaşının ve küresel ekonomik gerilemenin korkularını yenememiş görünüyor.
Washington’da 30-31 Temmuz’da yapılacak olan Fed Faiz Kurulu toplantısından çıkacak kararlar piyasalar için çok büyük önem taşıyor olacak. Piyasalar kurulun faiz oranını çeyrek puan düşürmesini istiyor. Bunun nedeni, faiz düşürülürse piyasaların üzerindeki baskı azalacak ve yine Nisan 2017’de olduğu gibi muhtemelen kısa süreli bir yükseliş gerçekleşecek. O dönemki yükselişin sebebi Başkan Trump’in vergi reformuydu. Şimdiyse piyasalar Fed’in faiz düşürmesiyle yılsonuna gelmeden yeni bir yükseliş daha bekliyor. Kurul eğer faiz düşürürse piyasaların yükselişe geçmesi bekleniyor ama uzmanlara göre bu yükseliş uzun vadeli olmayacak.
Faiz kurul kararının piyasalar acısından önemli hale gelmesinin en büyük sebebi genel anlamda küresel ekonominin içinde bulunduğu belirsizlik.
Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası’ndan gelen pozitif açıklamalar, küresel bir gerilemeden uzak olunduğunu bir kez daha vurgulasa da Amerikalı yatırımcıların korkularını gidermedi. Avrupa Merkez Bankası başkanı Mario Draghi konuşmasında AB bölgesinde gerilemeye dair ciddi bir risk olmadığını belirtti ve banka faiz oranlarını bu toplantıda sabit tuttu. Ama Draghi de Jerome Powell’in bir önceki toplantıda yaptığı gibi “eğer gerekirse” faiz oranı düşürme konusunda açık olduklarını belirtti, yani eğer önümüzdeki yıl içinde ekonomik gerileme başlarsa faiz oranını düşürme olasılığı var.
Amerikan piyasalarını cuma günü etkileyen önemli bir gelişme de CNBC kanalına konuşan Ulusal Ekonomik Konsey direktörü Larry Kudlow‘un açıklamaları idi. Kudlow, önümüzdeki haftaya damgasını vuracak olan Çin ve ABD’li yetkililer arasında tekrar başlayacak olan ticaret görüşmeleri hakkında yorumlarını paylaştı. Kudlow, ABD’li müzakere ekibiyle konuştuğunu ve müzakerelerin mayıs ayında bırakıldığı yerden tekrar ele alınacağını söyledi. Bu yorumun ardından endekslerde son iki gündür devam eden düşüşün sona erdiği gözlemlendi. Ancak Kudlow pazartesi günü başlayacak olan görüşmelerin hemen sonuç vermeyeceğini de ekledi. Trump yönetimi yetkilisi Kudlow, iki tarafın mayıs ayında sona eren görüşmelerde iyi bir yere geldiğini ancak hala masada teknoloji hırsızlığı konusunun olduğunu ve bu konu çözülmeden bir anlaşma beklemenin yanlış olduğunu söyledi.
Önümüzdeki hafta Amerikalı yatırımcılar bir yandan Çin’den gelecek haberler diğer yandan Washington’dan gelecek Faiz Kurulu kararının etkisinde önemli bir hafta geçirecek.
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