ABD'de İkinci Corona Aşısı da Onay Yolunda

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) yetkilileri, kurum dışından danışmanlardan oluşan bir ekip ile Perşembe günü toplanarak, Moderna firmasının geliştirdiği Corona aşısıyla ilgili görüşlerini değerlendirmeye başladı. Aşının güvenilirliğiyle ilgili yapılacak oylama sonrası FDA’in nihai kararının yarın açıklanması bekleniyor.

Bugünkü toplantıya katılan danışma ekibi, Pfizer ve BioNTech firmalarının ortak geliştirdiği Corona aşısına onay yolu açan tavsiyeyi FDA’e vermişti. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) danışma kurulu tavsiyesinden bir gün sonra Pfizer-BioNTech aşısına acil kurum onayı vermişti.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech ortaklığında geliştirilen aşı Amerika’da bu hafta başında hastanelere dağıtılmaya başlandı.

Merkezi Amerika’da olan Moderna ilaç firmasının geliştirdiği aşı da Pfizer aşısı gibi elçi, yani mesajcı RNA teknolojisiyle üretilen bir aşı ancak Pfizer aşısı kadar soğuk ortamlarda korunması gerekmiyor. Bu da Modera aşısının, dağıtım ve depolanmasını daha kolay kılıyor. Her iki aşının klinik deneyleri de Corona virüsü enfeksiyonuna karşı yüzde 95 oranında etki sağladı.