ABD’de İkinci Corona Aşısına Yeşil Işık

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, FDA onayının gelmesi ihtimaline karşı 6 milyon doz aşının eyaletlere gönderilmek üzere sevkiyat için hazır beklediğini belirtmişti.

FDA’den resmi onayın ya Perşembe gecesi ya da Cuma günü gelmesi bekleniyor.

Oylamada danışma kurulunun 20 üyesi “Evet” oyu kullandı, bir üye ise çekimser kaldı. Böylece danışma kurulu merkezi Massachusetts eyaletinde bulunan Moderna ilaç firmasının geliştirdiği Corona virüsü aşısının acil durumda kullanılmasına onay verilmesi tavsiyesinde bulunmuş oldu.

Akşam saatlerinde yapılan oylamada, danışma kurulu üyelerine, “Eldeki bilimsel verilerin tamamına dayanarak, Moderna’nın Covid-19 aşısının 18 yaş ve üstünde yararlarının risklerinden fazla mı?“ sorusu yöneltildi.

21 uzmandan oluşan danışma kurulu üyeleri sabah saatlerinde toplanarak ilaç firması Moderna’nın ürettiği Corona virüsü aşısı için yapılan onay başvurusunu değerlendirdi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) danışma kurulu, Moderna aşısının 18 yaş üstünde acil durumda kullanılmasına onay verilmesini tavsiye etti. FDA’den resmi onayın gelmesiyle, ABD’de ikinci Corona aşısının uygulanmaya başlanmasının önü açılacak.

FDA onayının gelmesinin ardından ABD’de Pfizer ve BiONTech’in geliştirdiği aşının ardından Moderna’nın ürettiği aşının da Pazartesi gününden itibaren uygulanmaya başlanması bekleniyor.

Moderna’nın geliştirdiği aşı da Pfizer’in aşısında olduğu gibi mRNA teknolojisiyle, yani haftalar içinde üretilen sentetik genler kullanılarak geliştirildi. Ancak Pfizer’in geliştirdiği aşının eksi 75 santigrat derecede depolanması gerekirken, Moderna’nın aşısı eksi yirmi derecede altı ay boyunca depolanabiliyor ve normal buzdolabı soğukluğunda da (2-8 Santigrat derece) 30 güne kadar kalabiliyor.

Bu nedenle Moderna’nın geliştirdiği aşının ABD’de daha çok yerel kliniklerde ve eczanelerde uygulanması bekleniyor.

Moderna’nın geliştirdiği aşı da iki doz halinde uygulanıyor. Moderna aşısı geçtiğimiz Mart ayında insanlar üzerinde denenmeye başlanan ilk aşı adayıydı. 27 Temmuz’da insanlar üzerinde denenmeye başlayan aşı 30 bin kişi üzerinde çalışıldı.

