ABD’de ikinci George Floyd vakası

25 Mayıs'ta ABD'nin Minneapolis şehrinde polis tarafından öldürülen George Floyd'un ardından yeni bir polis şiddeti vakası gündeme geldi.

Washington Eyalet Valisi Jay Inslee, geçtiğimiz Mart ayında polis tarafından gözaltına alındıktan sonra ölen Manuel Ellis'in ölümüyle ilgili yeni bir soruşturma açıldığını duyurdu.

Vali Inslee olayın gerçekleştiği Pierce vilayeti şerifi ile bölge savcısının olayın içinde oldukları için tarafsızlıkları konusunda şüphe olduğundan, soruşturmayı tamamlamamaları konusunda ikna olduğunu, bunun yerine yeni bir soruşturma açılacağını ve Pierce vilayetinin kolluk kuvvetlerinden bağımsız bir hukuki süreç işletileceğini söyledi.

"NEFES ALAMIYORUM"

Valinin kararı Ellis ile ilgili yeni video görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra geldi. 3 Mart tarihli video görüntülerinde Ellis'in polis tarafından gözaltına alınırken nefes alamadığı için yalvardığı görülüyor. Videonun yolun karşı tarafındaki bir evin güvenlik kamerası tarafından çekildiği ve yoldan geçen bir kişinin de olay anını görüntülediği bildiriliyor.