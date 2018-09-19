ABD’de ikinci silahlı saldırı

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 19 Eylül (DHA) - ABD'nin Pennsylvania eyaletine bağlı Masontown kentinde bir adliyede meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin polis olduğu belirtildi.
Wisconsin eyaletine bağlı Middletown kentinde bir işyerinde meydana gelen silahlı saldırıda da, aralarında saldırgan olmak üzere 5 kişi yaralanmıştı. Bölgedeki okullar da giriş-çıkışa kapatılırken, Middletown polisi, halka kapılarını kimseye açmama çağrısı yapmıştı.
Merkel'den Türkiye ve Rusya arasında imzalanan İdlib mütabakatı hakkında flaş açıklama!
KKTC’de öğrencilerden istenenler şaşırttı! İşte o liste
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD’li şirketlerin temsilcileriyle kritik görüşme
MHP'li Esin Kara'dan yerel seçimlerle ilgili ittifak açıklaması!
Muharrem İnce'den Erdoğan'ın 'Bizde kriz yok' sözlerine çok sert tepki
Üçüncü Havalimanına inen ilk yolcu uçağı THY'nin oldu
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde muhtar 17 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
Diyarbakır'da korku dolu dakikalar! Pompalı tüfekle balkona çıktı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile öğrenci arasında ilginç diyalog
Telefonlarda Pegasus alarmı: Bu tehlikeye aman dikkat!
Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını
Okuyucu Yorumları 0 yorum