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ABD’de İktidarın El Değiştirme Süreci Tartışması

24.09.2020 18:10 | Son Güncelleme

Trump, seçim yenilgisine uğrarsa iktidarı barışçı şekilde devretme sözü vermeyi dün reddetti. Bir gün sonra Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi McConnell, iktidarın hukuka uygun şekilde el değiştireceğini söyledi

ABD’de İktidarın El Değiştirme Süreci Tartışması

Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, Başkan Donald Trump’ın seçimleri kaybetmesi durumunda iktidarı barışçı şekilde devretme taahhüdü vermeyi reddetmesinden bir gün sonra, 3 Kasım’daki başkanlık seçimi sonrasında iktidarın hukuka uygun şekilde el değiştireceğini söyledi.

McConnell, Twitter mesajında, “3 Kasım seçimlerinin galibi 20 Ocak’ta yemin ederek göreve başlayacak. 1792’den bu yana her dört yılda olduğu gibi geçiş süreci, hukuk düzeni içinde yapılacak” ifadelerine yer verdi.

Başkan Donald Trump, Çarşamba akşamı Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerini Demokrat Partili rakibi Joe Biden'ın kazanması durumunda iktidarı barışçı şekilde devretme sözü vermeyi reddetmişti.

Trump, basın toplantısında bir gazetecinin seçimi kaybetmesi durumunda görevi barışçı şekilde devredip-devretmeyeceği şeklindeki sorusuna, "Ne olacağını görmemiz lazım" şeklinde yanıt verdi ve "Oy pusulaları hakkında çok fazla şikayetim var, oy pusulaları bir felaket" ifadesini kullandı.

Başkan Trump, herhangi bir kanıt göstermemesine rağmen posta yoluyla kullanılacak milyonlarca oyun seçim hilesine yol açacağını iddia ediyor. Demokrat Parti ise Corona virüsü pandemisi nedeniyle posta yoluyla oy kullanılmasını teşvik ediyor.

"Oy pusulalarından kurtulmak istiyoruz" diyen Trump, herhangi olumsuz bir durum olması halinde iktidar değişimi olmayacağını söyledi ve "Devretme olmayacak, açıkçası iktidar devam edecek" dedi.

Çarşamba akşamı Delaware eyaletine dönen Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden'a Trump'ın sözleri hakkında görüşleri soruldu.

Biden, "Hangi ülkedeyiz? Bunu espri olsun diye söylüyorum. En mantıksız şeyleri söylüyor. Ne diyeceğimi bilemiyorum" şeklinde yanıt verdi.
Cumhuriyetçi Parti Utah Senatörü Mitt Romney ise Trump'ın bu sözlerine tepki gösterdi.

Senatör Romney, paylaştığı Twitter mesajında, "İktidarın barışçı şekilde el değiştirmesi, demokrasinin temelini oluşturur, bunun olmadığı durumlarda Belarus vardır. Bir başkanın Anayasal garantiye saygı göstermeyeceğine ilişkin herhangi bir ima hem düşünülemez hem de kabul edilemez" ifadesine yer verdi.

Cumhuriyetçi Parti'nin 2012 seçimlerindeki başkan adayı olan Utah Senatörü Mitt Romney, Trump'ın söylem ve eylemlerine karşı tavır alan az sayıda Cumhuriyetçi senatörden biri.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Demokrat Partili Adam Schiff ise MSNBC kanalında katıldığı bir programda Başkan Trump'ın sözleriyle ilgili olarak "Söylediklerinin tam olarak ne anlama geldiği konusunda hiçbir şüphe yok" dedi ve Trump yönetiminde görev yapanların protesto amaçlı olarak "istifa etmesinin" zamanının geldiğini kaydetti.

Amerika'nın en eski anayasal hak örgütlerinden biri olan Amerikan Medeni Özgürlükler Birliği (ACLU) da Trump'ın sözlerine tepki gösterdi.

Örgütün ulusal hukuk sorumlusu David Cole, "İktidarın barışçı şekilde el değiştirmesi işlevsel bir demokrasi için hayati önem taşıyor. Amerikan başkanından gelen bu açıklama her Amerikalı'yı rahatsız etmelidir" dedi.

Başkan Trump, aralarında California, Colorado, Hawaii, Nevada, New Jersey, Oregon, Utah, Vermont ve Washington'un da bulunduğu bazı eyaletlerde seçmenlerin adreslerine postayla yoluyla kullanabilmeleri için otomatik olarak oy pusulaları gönderilmesinin kendisini kaygılandırdığını tekrar tekrar dile getirmişti.

Dört Cumhuriyetçi başkanı temsil eden, Amerika'nın önde gelen seçim hukuku uzmanlarından Benjamin Ginsberg, bu ay Washington Post gazetesi için kaleme aldığı yazısında, Trump'ın posta yoluyla kullanılan oylarda hile yapılacağı şeklindeki iddiasının kanıttan yoksun olduğunu söyledi.

Ginsberg, yazısında, "Başkan'ın sözleri, hem kendisinin hem de Cumhuriyetçi Parti'nin söylemini samimi bir kaygıdan çok, seçimde avantaj elde etmek için tasarlanan ikiyüzlülük olarak yansıtıyor. Titizlik içinde 40 yıl boyunca yürütülen soruşturmalar, sadece münferit seçim hilesi vakalarının olduğu sonucuna vardı. Mahkemelerde davalarını savunacak Cumhuriyetçiler, bu basit gerçekle başa çıkmak zorunda" ifadelerini kullandı.

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