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ABD'de ilaç firmalarına "fiyat sabitledikleri" gerekçesiyle dava açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 05:21 | Son Güncelleme

ABD'de 40'tan fazla eyalet aralarında dünyanın en büyük jenerik ilaç üreticisi Teva'nın da bulunduğu 20'ye yakın ilaç firmasına "fiyat sabitleyip maliyeti artırdığı" gerekçesiyle dava açtı

ABD'de 40'tan fazla eyalet "fiyat sabitleyip maliyeti artırdığı" gerekçesiyle ilaç firmalarına dava açtı.

ABD medyasında yer alan habere göre, beş yıl süren bir soruşturmanın ardından 20'ye yakın ilaç firması ilaç fiyatlarını şişirmekle suçlandı.

Connecticut Başsavcısı William Tong, 40'tan fazla eyalet adına aralarında dünyanın en büyük jenerik ilaç üreticisi Teva'nın da bulunduğu 20'ye yakın ilaç firmasına "fiyat sabitleyip maliyeti artırdığı" gerekçesiyle dava açtı.

Hakkında dava açılan ilaç firmaları kanser ve diyabet ilaçları da dahil 100'den fazla ilacın fiyatını bazı durumlarda yüzde binden fazla artırmakla suçlanıyor.

Sık sık siyaset malzemesi yapılan Amerikan sağlık sistemi, dünyadaki en pahalı sağlık sistemlerinden biri olmasına rağmen hizmet kalitesi ve verimliliği açısından da son derece kötü olmakla eleştiriliyor.

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ABD ilaç firmaları

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