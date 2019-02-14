Omar'ın söz konusu açıklamalarından dolayı ülkedeki Yahudilerden özür dilemesine rağmen Başkan Trump'ın Omar'ı istifaya çağırması üzerine, yetkililer ve ABD basını Trump'a daha önce yaptığı anti-semitik, İslamofobik ve ırkçı açıklamalarını hatırlattı. Trump'ın ve diğer Cumhuriyetçi isimlerin yaptıkları açıklamalardan dolayı özür dilemedikleri halde, Omar'ın özrüne rağmen Müslüman siyasetçiye yüklenmeleri, "çifte standart" yorumlarına yol açtı.

Nitekim Omar da bu sabah yaptığı açıklamada bu noktaya dikkati çekerek, Trump'ın istifa çağrısına "Tüm hayatın boyunca, Yahudilere, Müslümanlara, yerlilere, göçmenlere, siyahi insanlara ve dahasına nefret ticareti yaptınız. Ben, sözlerimin etkilediği insanlardan öğrendim. Sen ne zaman öğreneceksin?" yanıtını verdi.

- "Trump kendisi özür dilememesine rağmen, karşıt görüşlülerden özür bekliyor"

Eugene Scott, Washington Post gazetesindeki makalesinde, Cumhuriyetçi Parti'nin Iowa'dan Temsilciler Meclisi üyesi Steve King'in geçen ay New York Times'a verdiği bir mülakattaki, Beyaz milliyetçi, beyaz üstünlükçü, Batı medeniyeti kavramları niye bu kadar rahatsız ediyor ki?" ifadelerini anımsattı.

King'in bu ifadelerinden dolayı hiçbir zaman özür dilememesine rağmen, Omar kadar eleştirilmediğini vurgulayan Scott, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Omar'ın özrü ve King'in kendini savunması Demokrat ve Cumhuriyetçilere oy verenlerin ruh halini yansıtıyor olabilir. Demokratlar, ayrımcılığı ciddiye alan liderler istiyor. Cumhuriyetçi taban ise "siyasi doğruluğa" karşı her şeyi geri püskürten liderler arıyor. Tarihsel olarak marjinalleşmiş gruplara karşı saygısızlığı için kendi özür dilememesine rağmen, Trump karşıt görüşlü kişilerden özür talep ediyor. Az ya da çok çifte standart olan bu yaklaşım, diğer şeyler gibi değişmeyecek çünkü Trump özellikle parti tabanındaki Cumhuriyetçilerden destek alıyor."