ABD’de İlk Aşı New York’ta Bir Hemşireye

ABD’de Corona virüsüne karşı vurulacak aşıların dağıtımı, bugün ülke genelinde tüm eyaletlerde başladı. Ülke tarihinin en büyük aşılama kampanyasında ilk aşı, salgında 35 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği New York’ta bir hemşireye vuruldu.
New York’un Queens bölgesindeki Long Island Yahudi Tıp Merkezi'nde yoğun bakım hemşiresi olan Sandra Lindsay, aşılama sonrası ilk açıklamasında, doktorun elinin hafif olduğunu söyledi ve “Diğer aşılardan pek farklı bir şey hissetmedim. Kendimi çok iyi hissediyorum” dedi.
Hemşire Lindsay’e ilk Corona virüsü aşısının vurulması ABD televizyonlarında canlı yayınlandı. Yayına bağlanan New York Valisi Andrew Cuomo, "Bu aşı heyecan verici. Çünkü bunun savaşı sona erdirecek silah olduğuna inanıyorum. Bu kitabın son bölümünün başlangıcı” dedi.
Trump ABD ve dünyayı kutladı
Başkan Donald Trump da hemşireye ilk aşının vurulmasını Twitter hesabından kutladı. Başkan Trump, sosyal medya hesabından “İlk aşı vuruldu. Tebrikler Amerika. Tebrikler dünya” paylaşımında bulundu.
ABD’de bugünden itibaren tüm eyaletlere sevkiyatı yapılmaya başlanan aşılar öncelikle sağlık çalışanlarına ve bakım evi sakinlerine vurulacak. Aşının yıl ortasına kadar salgın hastalığın yayılmasını önleyecek kadar kişiye vurulması hedefleniyor. Aşının dağıtımını Pfizer firması yapıyor. Dün Pfizer’a ait kamyonlarla dağıtılmaya başlanan aşı, bugün itibariyle ülke genelinde 145 ayrı dağıtım merkezine ulaştırıldı.
İlk doz aşı dağıtımı iki gün daha sürecek
Hükümetin aşı projesi Işık Hızı Operasyon’un aşı dağıtımı baş sorumlusu General Gustave Perna, Salı günü ülkede 425 dağıtım merkezine aşının ulaşacağını, ilk aşı siparişinin geri kalan kısmının da Çarşamba günü 66 dağıtım merkezine gideceğini söyledi.
ABD’nin ülkede salgın hastalığa karşı kullanma kararı aldığı ve Moderna firmasının geliştirdiği aşının da onayı için Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Danışma Kurulu 17 Aralık’ta toplanacak.
İlk aşamada 3 milyon doz aşı gönderiliyor
Dağıtım merkezlerine başlangıç olarak 3 milyon doz civarında aşı gönderiliyor. İlk açıklamalarda yer alan 6 milyon 400 milyon dozun yarısı, aşı iki doz gerektirdiğinden şimdilik dağıtıma sunulmadı. Böylelikler ilk dozdan üç hafta sonra yapılması gereken ikinci dozlar, koruma altına alındı. General Perna, ayrıca olağanüstü bir durum için 500 bin dozun yedekte tutulduğunu söyledi.
Eyaletlerden aşı için sayı ve rapor isteyen yetkililer de önce sadece vurulacak ilk dozların eyaletlere ulaştırılacağını kaydetti. Eyaletlere ulaşan ilk dozların vurulacak ikinci doz olarak kesinlikle kullanılamayacağını da vurguladılar.
Hükümet yetkilileri eyaletlerin 18 yaş ve üstündeki nüfuslarına göre dozları paylaştırdı; ancak her eyalete ne kadar aşı gönderildiğini bildirmedi. Bazı eyaletlerin yetkilileri ise taleplerini açıkladı.
Colorado eyaletinin güvenlik ve acil durum yetkilisi Kevin Klein, ilk doz olarak 46 bin 800 doz Pfizer aşısı tahsis edilmesini beklediklerini, Moderna aşısının onaylanması halinde bu aşıdan da 95 bin 600 doz gönderilmesini beklediklerini söyledi.
Yetkililer, Aralık ayı sonuna kadar 20 milyon kişiye ilk dozlarını vermek için yeterli aşının sağlanacağını beklediklerini, yani toplamda 40 milyon aşıya ulaşmayı hedeflediklerin belirtiyorlar.
Yetkililer Moderna'nın aşısının da onaylanmasıyla, Ocak ayında 30 milyon ve Şubat ayında 50 milyon daha fazla kişinin aşılanmasını beklediklerini ifade etti.