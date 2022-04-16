ABD’de İlk COVID-19 Nefes Testine Onay

Amerika Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) COVID-19'ü nefes yoluyla tespit edebilen ilk test cihazı için acil kullanım onayı verdiğini açıkladı.

FDA, yaptığı açıklamada, InspectIR COVID-19 Nefes Ölçer adlı cihazın bir uçak kabini içine alınabilen küçük bavul boyutunda olduğunu ve doktor muayenehanelerinde, hastanelerde ve seyyar test merkezlerinde kullanılabileceğini bildirdi. Üç dakikadan kısa süre içinde sonuç veren testin ruhsatlı sağlık hizmeti sağlayıcılarının gözetimi altında uygulanması gerekiyor.

FDA'in Cihazlar ve Radyoloji Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Jeff Shuren, cihazı, "COVID-19'u teşhis etmede kullanılan testlerde kaydedilen hızlı yeniliklerin bir başka örneği" olarak tanımladı.

FDA yetkililerine göre cihazın pozitif test sonuçlarını tespit etmedeki doğruluk oranı yüzde 91,2, negatif testlerdeyse bu oran yüzde 99,3.

"InspectIR, haftada 100 cihaz imal etmeyi planlıyor. Bunların her biri günde 160 numuneyi değerlendirebilir" diyen FDA, "Bu imalat seviyesinde InspectIR COVID-19 Nefes Ölçer'in kullanıldığı test kapasitesi ayda 64 bin numune artacak" açıklamasında bulundu.

