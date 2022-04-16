HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. ABD’de İlk COVID-19 Nefes Testine Onay

ABD’de İlk COVID-19 Nefes Testine Onay

15.04.2022 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) COVID-19'ü nefes yoluyla tespit edebilen ilk test cihazı için acil kullanım onayı verdiğini açıkladı. El bagajı boyutundaki cihaz doktor muayenehanelerinde, hastanelerde ve seyyar test merkezlerinde kullanılabilecek

ABD’de İlk COVID-19 Nefes Testine Onay

Amerika Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) COVID-19'ü nefes yoluyla tespit edebilen ilk test cihazı için acil kullanım onayı verdiğini açıkladı.

FDA, yaptığı açıklamada, InspectIR COVID-19 Nefes Ölçer adlı cihazın bir uçak kabini içine alınabilen küçük bavul boyutunda olduğunu ve doktor muayenehanelerinde, hastanelerde ve seyyar test merkezlerinde kullanılabileceğini bildirdi. Üç dakikadan kısa süre içinde sonuç veren testin ruhsatlı sağlık hizmeti sağlayıcılarının gözetimi altında uygulanması gerekiyor.

FDA'in Cihazlar ve Radyoloji Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Jeff Shuren, cihazı, "COVID-19'u teşhis etmede kullanılan testlerde kaydedilen hızlı yeniliklerin bir başka örneği" olarak tanımladı.

FDA yetkililerine göre cihazın pozitif test sonuçlarını tespit etmedeki doğruluk oranı yüzde 91,2, negatif testlerdeyse bu oran yüzde 99,3.
"InspectIR, haftada 100 cihaz imal etmeyi planlıyor. Bunların her biri günde 160 numuneyi değerlendirebilir" diyen FDA, "Bu imalat seviyesinde InspectIR COVID-19 Nefes Ölçer'in kullanıldığı test kapasitesi ayda 64 bin numune artacak" açıklamasında bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karaciğeri koruyor! İşte sağlıklı karaciğer için en iyi 7 besinKaraciğeri koruyor! İşte sağlıklı karaciğer için en iyi 7 besin
O sözlerden sonra İmamoğlu bakın ne yaptı!O sözlerden sonra İmamoğlu bakın ne yaptı!
Hapishane ziyaret eden Papa, ayak yıkayıp öptüHapishane ziyaret eden Papa, ayak yıkayıp öptü
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İlk kez anlattı: 'Francesca uyutmadı' deyince...

İlk kez anlattı: 'Francesca uyutmadı' deyince...

Canan Karatay: İlaç alacağınıza onu yiyin

Canan Karatay: İlaç alacağınıza onu yiyin

Merkez Bankasından önemli karar: Yüzde 40'ını alacaklar

Merkez Bankasından önemli karar: Yüzde 40'ını alacaklar

Sığınmacılarla ilgili İstanbul Valiliği ve Emniyet'ten açıklama: Sosyal medya hesapları takibe alındı

Sığınmacılarla ilgili İstanbul Valiliği ve Emniyet'ten açıklama: Sosyal medya hesapları takibe alındı

O sözlerden sonra İmamoğlu bakın ne yaptı!

O sözlerden sonra İmamoğlu bakın ne yaptı!

Karamollaoğlu'ndan ses getirecek açıklama: Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olmayacak

Karamollaoğlu'ndan ses getirecek açıklama: Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olmayacak

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Türk yapımına Cannes vizesi! Galası yapılacak

Türk yapımına Cannes vizesi! Galası yapılacak

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.