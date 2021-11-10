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  4. "ABD'de İlk Hafta 1 Milyona Yakın Çocuk Covid-19 Aşısı Oldu"

"ABD'de İlk Hafta 1 Milyona Yakın Çocuk Covid-19 Aşısı Oldu"

10.11.2021 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz Saray, Çarşamba günü sonuna kadar ABD'de 5-11 yaş arası 900 binden fazla çocuğun ilk Covid-19 aşılarını olmasının beklendiğini açıkladı. Pfizer/BioNTech'in Covid-19 aşısı ABD'de 3 Kasım gününden itibaren 5-11 yaş arası ilkokul çağındaki çocuklara yapılmaya başlandı

Beyaz Saray, Çarşamba günü sonuna kadar ABD'de 5-11 yaş arası 900 binden fazla çocuğun ilk Covid-19 aşılarını olmasının beklendiğini açıkladı.

Pfizer/BioNTech'in Covid-19 aşısı ABD'de 3 Kasım gününden itibaren 5-11 yaş arası ilkokul çağındaki çocuklara yapılmaya başlandı.

Beyaz Saray Covid-19 ile Mücadele Görev Gücü Koordinatörü Jeff Zients, "Aşılama programımız bu hafta tam olarak başladı, bugün gün sonuna kadar 5-11 yaş grubunda 900 binden fazla çocuğun ilk doz aşılarını yaptırmış olacaklarını tahmin ediyoruz" dedi.

Zients, geçen hafta, 5-11 yaş grubu için özel olarak hazırlanan aşı dozlarının bu hafta içinde hazır olacağını ve federal hükümetin aşı hakkı kazanan 28 milyon çocuğa yetecek kadar aşı satın aldığını söylemişti.

900 bin rakamına, eczanelerden, bazı eyaletlerden ve yerel idarelerden alınan verilerin Beyaz Saray tarafından yapılan analizi sonucu ulaşıldı. Zients, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) 5-11 yaş grubunda bu hafta içinde aşılanan çocuklara ilişkin tam sayının henüz toplanmadığını söyledi.

Zients, "Daha işin başındayız. Zaman içinde çok daha fazla çocuğun aşılanmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Covid-19, 5-11 yaş grubunda aşıyla önlenebilen ancak en çok ölüme neden olabilen hastalık. CDC Başkanı Rochelle Walensky, son bir yıl içinde ABD'de 66 çocuğun Corona virüsü enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Dr. Walensky, CDC'nin 5-11 yaş grubunda aşılanan çocuk sayısına ilişkin verileri ne zaman açıklayacağı konusunda herhangi bir takvim belirtmedi.

ABD'de toplam Covid-19 vakalarının yedi günlük ortalama sayısının geçen hafta 73 bin 300'le sabit olduğunu söyleyen Dr. Walensky, hastaneye yatanların sayısının da günde 5 bin olmak üzere sabit seyrettiğini belirtti. ABD'de yedi günlük ortalama ölüm vakası sayısı yüzde 11 azalarak günde bin civarına geriledi.

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