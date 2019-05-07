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ABD'de ilk iftar sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 07:08 | Son Güncelleme

Başkent Washington'a yarım saat mesafedeki Amerika Diyanet Merkezinde buluşan yüzlerce Müslüman, Ramazan ayının ilk iftarını hep beraber yaptı - New Jersey civarındaki Türklerin iftar için buluştuğu adreslerden biri de Paterson Ulu Camisi oldu

WASHINGTON (AA) - ABD'de Ramazan ayının ilk gününde ülke genelinde Müslümanlar iftar sevincini hep beraber yaşarken, başkent Washington civarındaki Müslümanların ve Türklerin buluşma adresi Amerika Diyanet Merkezi (DCA) oldu.

Washington'a yarım saatlik mesafede Maryland eyaleti sınırları içinde yer alan ve ABD'nin en büyük camilerinden birini bünyesinde barındıran DCA, bu bölgede yaşayan yüzlerce Müslümanı ilk iftarda bir araya getirdi.

Akşam namazının ardından DCA bünyesindeki restoranda verilen iftar yemeğine katılan yüzlerce kişi, daha sonra da hatimle kıldırılan teravih namazına iştirak etti.

DCA yetkilileri, Ramazan ayı boyunca restoranda iftar yemeği verileceğini ve camide hatimle teravih kılınacağını ifade ettiler.

- New Jersey'de ilk iftar

Öte yandan, Türklerin en yoğun yaşadığı eyaletlerden biri olan New Jersey'de de Paterson Ulu Camisi, ilk iftar için yüzlerce Müslümana ev sahipliği yaptı.

Ramazan ayının ilk günkü orucunu, akşam ezanının okunmasıyla açan Müslümanlar, daha sonra cemaatle akşam namazını kıldı.

Namazın ardından hep beraber iftar yemeğini yiyen kalabalık, daha sonra teravih namazını kıldı.

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