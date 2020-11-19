ABD’de ilk kez bir Türk Seçiciler Kuruluna girdi

ABD’nin New Jersey eyaletinde ikamet eden ve uzun yıllardır Demokrat Parti üyesi olan Derya Taşkın, New Jersey eyaletindeki 14 delegeden biri oldu. Taşkın, 2015-2018 yılları arasında iki dönem eyaletin Türklerin yoğun olarak yaşadığı Paterson şehrinde belediye başkan yardımcılığı yaptı. Demokrat Parti’nin kadın geliştirme komisyonunda görev yapan Taşkın, Passaic County bölgesinde kadın kollarında saymanlık görevini de yürüttü.

Hem kendi işi hem de aile işlerini siyasi kimliğinin dışında sürdüren Taşkın, uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans yaptı. Taşkın’ın yapım şirketi de bulunurken, "New York Masalı" adlı bir filmde de imzası bulunuyor.

New Jersey eyaletindeki 14 delegeden biri olan Derya Taşkın, ABD’nin yeni başkanı seçilen Joe Biden’ın Türkiye yönelik politikasının nasıl olacağı şeklindeki soruya, "Herkesin sorduğu soru bu. Biden’ın geçtiğimiz Ocak ayında gazetecilerle yaptığı bir söyleşide Türkiye konusunda olumsuz bir gelişme oldu. Biden’ın şu an Türkiye’yi ön plana alacağını düşünmüyorum" şeklinde yanıt verdi.