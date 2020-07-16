ABD'de İlk Kez Bir Vali Corona Virüsüne Yakalandı

ABD’de ilk kez bir eyalet valisi Corona virüsüne yakalandı. Vaka artışının iki gün üst üste rekor kırdığı Oklahoma’da Cumhuriyetçi Vali Kevin Stitt’in Corona testinin pozitif çıktığı açıklandı. Oklahoma Valisi Stitt, geçtiğimiz günlerde Twitter’dan paylaştığı aile fotoğrafı nedeniyle eleştirilerin hedefş olmuştu. Stitt, fotoğrafta iki çocuğuyla birlikte kalabalık bir restoranda görülüyordu. Stitt, gazetecilerle yaptığı görüntülü konuşmada, ‘‘Dün Covid-19 testi oldum ve sonuçlar pozitif geldi. Aslında iyi hissediyorum. Yani asemptomatik olduğum ya da hafif halsiz olduğum söylenebilir’’ dedi. Stitt, Başkan Donald Trump’ın 20 Haziran’da Oklahoma’nın Tulsa kentinde düzenlediği seçim mitingine katılmıştı. Mitingde Trump’ın binlerce destekçisinin, sağlık yetkililerinin kalabalık etkinliklerin yapılmaması ve maske takılması uyarılarına rağmen, maskesiz oldukları dikkat çekmişti. Valillikte ilk dönem görevini sürdüren Cumhuriyetçi Stitt, semptomları ortaya çıkınca yardım istediği temas takip uzmanlarının, kendisinin Cumartesi gününden önce bulaştırıcı olmadığını düşündüklerini de kaydetti.