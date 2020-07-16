ABD'de İlk Kez Bir Vali Corona Virüsüne Yakalandı

ABD’de ilk kez bir eyalet valisi Corona virüsüne yakalandı. Vaka artışının iki gün üst üste rekor kırdığı Oklahoma’da Cumhuriyetçi Vali Kevin Stitt’in Corona testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Oklahoma Valisi Stitt, geçtiğimiz günlerde Twitter’dan paylaştığı aile fotoğrafı nedeniyle eleştirilerin hedefş olmuştu. Stitt, fotoğrafta iki çocuğuyla birlikte kalabalık bir restoranda görülüyordu.
Stitt, gazetecilerle yaptığı görüntülü konuşmada, ‘‘Dün Covid-19 testi oldum ve sonuçlar pozitif geldi. Aslında iyi hissediyorum. Yani asemptomatik olduğum ya da hafif halsiz olduğum söylenebilir’’ dedi.
Stitt, Başkan Donald Trump’ın 20 Haziran’da Oklahoma’nın Tulsa kentinde düzenlediği seçim mitingine katılmıştı. Mitingde Trump’ın binlerce destekçisinin, sağlık yetkililerinin kalabalık etkinliklerin yapılmaması ve maske takılması uyarılarına rağmen, maskesiz oldukları dikkat çekmişti.
Valillikte ilk dönem görevini sürdüren Cumhuriyetçi Stitt, semptomları ortaya çıkınca yardım istediği temas takip uzmanlarının, kendisinin Cumartesi gününden önce bulaştırıcı olmadığını düşündüklerini de kaydetti.
Oklahomalılar’ı maske takmaları konusunda cesaretlendiren Stitt’in kendisi bugüne kadar maske takarken çok az görüntülendi. Vali eyalet genelinde maske zorunluluğu ise getirmedi.
Oklahoma’da Çarşamba günü 1.075 yeni vaka kayda geçti; böylece eyaletteki toplam vaka sayısı 22 bin 813’e çıktı.
Trump’ın mitinginden bu yana Tulsa’daki Corona virüsü vaka sayısı da 5.200 kişi arttı. Reuters haber ajansının verilerine göre Tulsa’daki artış son dört haftada yüzde 219 oldu.
Başkan Trump’ın kampanyasının sekiz çalışanı da mitingin ardından hastalığa yakalandı.
Ülke genelinde ise yeni vaka artışı günde ortalama 60 bini bulurken vaka sayısı 3 milyon 500 bine yaklaşıyor.
Özellikle batı ve güneydeki eyaletlerde ekonomik ve sosyal kısıtlamaların hafifletilmesi nedeniyle vaka sayısında rekor artışlar görülüyor.
ABD’de şu ana kadar aralarında Atlanta Belediye Başkanı Keisha Lance Bottoms’ın da bulunduğu birçok yetkili Corona virüsüne yakalandı.
Louisina Başsavcısı Jeff Landry, Corona testinin pozitif çıkmasının ardından Salı günü Başkan Yardımcısı Mike Pence’le yapmayı planladığı bir toplantıyı iptal etti. Landry semptom göstermediğini ve doktorunun önerdiği ilaçları kullandığını bildirdi.
ABD’de salgının merkezlerinden biri haline gelen Florida eyaletinde Çarşamba günü 10 bin yeni vaka daha açıklandı. Eyaletteki toplam vaka sayısı 300 bine çıktı. Florida’da son 24 saatte 112 kişi Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Salı günü bu sayı 133’tü.
Çarşamba günü ABD’nin en büyük üçüncü kenti olan Chicago’nun Belediye Başkanı Lori Lightfoot ise 18-29 yaş arasında vakaların arttığını gösteren verilere dayanarak, gençleri salgını yeterince ciddiye almadıkları gerekçesiyle eleştirdi.