HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD’de İlk Kez Cinsiyet Tanımında X Yazan Pasaport

ABD’de İlk Kez Cinsiyet Tanımında X Yazan Pasaport

27.10.2021 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD ilk kez resmen cinsiyet bölümünün kadın ya da erkek değil ‘‘X’’ olarak ifade edildiği bir pasaport verdi. Bu kendini ne kadın ne de erkek olarak tanımlayan kişilerin hakları açısından bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor

ABD ilk kez resmen cinsiyet bölümünün kadın ya da erkek değil ‘‘X’’ olarak ifade edildiği bir pasaport verdi. Bu kendini ne kadın ne de erkek olarak tanımlayan kişilerin hakları açısından bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Dışişleri Bakanlığı bu seçeneğin sunulduğu pasaportların gelecek yıl daha yaygınlaşacağını belirtti.

ABD’nin LGBTQ hakları özel diplomatik temsilcisi Jessica Stern, bunu ‘‘tarihi’’ ve ‘‘kutlanması gereken’’ bir adım olarak değerlendirerek bu durumun hükümet belgelerini yaşanan gerçeklikle uyumlu hale getireceğini söyledi. Stern, ‘‘kadın’’ ve ‘‘erkek’’ tanımlamalarından daha geniş bir yelpazede cinsiyet çeşitliliğinin mevcut olduğuna dikkat çekti.

Stern, ‘‘Bir kişi kimlik belgesi gerçek kimliğini yansıttığında çok daha onurlu ve saygın yaşıyor’’ diye konuştu.

Associated Press haber ajansına göre Dışişleri Bakanlığı pasaportun kime verildiğini bildirmedi. Bakanlık yetkilileri pasaportun 2015 yılından bu yana bakanlıkla davalı olan Colorado eyaleti sakini, kendini ‘‘interseks’’ olarak tanımlayan Dana Zzyym’e mi verdiği sorusunu da yanıtlamadı.

Zzyym, pasaport başvurusunda ‘‘kadın’’ ya da ‘‘erkek’’ seçeneklerinden birini işaretlemeyi reddettiği için kendisine pasaport verilmemişti. Mahkeme belgelerine göre Zzyym ‘‘M’’ (erkek) ve ‘‘F’’ (kadın) kutularının üstüne ‘‘interseks’’ yazmış ve X cinsiyet kutusunun başvuru belgesine eklenmesini talep etmişti.

Mahkeme belgelerine göre Zzyym, belirsiz fiziksel cinsiyet özellikleriyle doğmuş, ancak ailesi tarafından ‘‘erkek’’ olarak yetiştirilmiş ve birçok ameliyat geçirmişti. Ancak bu ameliyatlar da Zzyym’i tam olarak erkek cinsiyet özelliklerine kavuşturmakta başarısız olmuştu. Zzyym donanmada ‘‘erkek’’ cinsel kimliğiyle hizmet vermiş ancak daha sonra Colorado Devlet Üniversitesi’nde interseks olarak eğitim almış ve çalışmıştı. Bakanlığın Zzyym’e pasaport vermeyi reddetmesi onu Meksika’daki Uluslararası Interseks Örgütü toplantısına seyahat etmekten alıkoymuştu.

Dışişleri Bakanlığı Haziran ayında cinsiyetini ‘‘nonbinary’’, ‘‘interseks’’ ve ‘‘cinsiyeti tanımlanmamış’’ olarak tanımlayan kişiler için pasaportlara üçüncü bir cinsiyet kutusunun eklenmesi için harekete geçildiğini bildirmişti. Bunun zaman alacağını belirten bakanlık, değişikliğin bilgisayar sistemlerinde büyük güncellemeler gerektireceğini belirtmişti.

Bakanlık ayrıca pasaport başvurusundaki cinsiyet beyanı önceki kimliklerdekiyle birbirini tutmayan kişilerden tıbbi kanıt isteme kuralını da terk etti.

Avustralya, Yeni Zelanda, Nepal ve Kanada pasaportlarda ‘‘kadın’’ ve ‘‘erkek’’ dışında üçüncü bir cinsiyet seçeneğine yer veren diğer ülkeler arasında bulunuyor.

Stern, ‘‘Bunu ‘trans’, ‘interseks’, ‘cinsiyeti doğrulanamayan’ ve ‘nonbinary’ bireylerin insan haklarının desteklenmesi olarak değerlendiriyoruz’’ diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Setteki 'cinayetin' 911 kaydı ortaya çıktıSetteki 'cinayetin' 911 kaydı ortaya çıktı
PARTNER Danla Bilic'ten Yusuf Engin itirafı: Ağabey diyordum! Danla Bilic'ten Yusuf Engin itirafı: Ağabey diyordum!
Evini yüksek bedelle kiraya veren ev sahibine 9 bin euro cezaEvini yüksek bedelle kiraya veren ev sahibine 9 bin euro ceza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rekabet Kurumundan ağırlaştırılmış kartel cezası talebi

Rekabet Kurumundan ağırlaştırılmış kartel cezası talebi

Antalya'daki falezlerde feci ölüm!

Antalya'daki falezlerde feci ölüm!

Akşener'den, "Hayır" oyu veren vekille ilgili açıklama

Akşener'den, "Hayır" oyu veren vekille ilgili açıklama

Komandolar 'girilmez' denilen bölgeye girdi

Komandolar 'girilmez' denilen bölgeye girdi

Olay yaratan açıklama: Kızlarımın eş seçme şansı yok

Olay yaratan açıklama: Kızlarımın eş seçme şansı yok

Vahşetin görüntüsü! Boğazını kesmeye çalışırken yakalandı

Vahşetin görüntüsü! Boğazını kesmeye çalışırken yakalandı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçi açıklaması

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İmamoğlu'nun taksi projesiyle ilgili İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'ndan açıklama

İmamoğlu'nun taksi projesiyle ilgili İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'ndan açıklama

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'de bir ilk, yarın başlıyor

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'de bir ilk, yarın başlıyor

AK Partili Birinci'nin dolar açıklaması gündem oldu

AK Partili Birinci'nin dolar açıklaması gündem oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.