ABD’de İlk Kez Cinsiyet Tanımında X Yazan Pasaport

ABD ilk kez resmen cinsiyet bölümünün kadın ya da erkek değil ‘‘X’’ olarak ifade edildiği bir pasaport verdi. Bu kendini ne kadın ne de erkek olarak tanımlayan kişilerin hakları açısından bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Dışişleri Bakanlığı bu seçeneğin sunulduğu pasaportların gelecek yıl daha yaygınlaşacağını belirtti.

ABD’nin LGBTQ hakları özel diplomatik temsilcisi Jessica Stern, bunu ‘‘tarihi’’ ve ‘‘kutlanması gereken’’ bir adım olarak değerlendirerek bu durumun hükümet belgelerini yaşanan gerçeklikle uyumlu hale getireceğini söyledi. Stern, ‘‘kadın’’ ve ‘‘erkek’’ tanımlamalarından daha geniş bir yelpazede cinsiyet çeşitliliğinin mevcut olduğuna dikkat çekti.

Stern, ‘‘Bir kişi kimlik belgesi gerçek kimliğini yansıttığında çok daha onurlu ve saygın yaşıyor’’ diye konuştu.

Associated Press haber ajansına göre Dışişleri Bakanlığı pasaportun kime verildiğini bildirmedi. Bakanlık yetkilileri pasaportun 2015 yılından bu yana bakanlıkla davalı olan Colorado eyaleti sakini, kendini ‘‘interseks’’ olarak tanımlayan Dana Zzyym’e mi verdiği sorusunu da yanıtlamadı.

Zzyym, pasaport başvurusunda ‘‘kadın’’ ya da ‘‘erkek’’ seçeneklerinden birini işaretlemeyi reddettiği için kendisine pasaport verilmemişti. Mahkeme belgelerine göre Zzyym ‘‘M’’ (erkek) ve ‘‘F’’ (kadın) kutularının üstüne ‘‘interseks’’ yazmış ve X cinsiyet kutusunun başvuru belgesine eklenmesini talep etmişti.

Mahkeme belgelerine göre Zzyym, belirsiz fiziksel cinsiyet özellikleriyle doğmuş, ancak ailesi tarafından ‘‘erkek’’ olarak yetiştirilmiş ve birçok ameliyat geçirmişti. Ancak bu ameliyatlar da Zzyym’i tam olarak erkek cinsiyet özelliklerine kavuşturmakta başarısız olmuştu. Zzyym donanmada ‘‘erkek’’ cinsel kimliğiyle hizmet vermiş ancak daha sonra Colorado Devlet Üniversitesi’nde interseks olarak eğitim almış ve çalışmıştı. Bakanlığın Zzyym’e pasaport vermeyi reddetmesi onu Meksika’daki Uluslararası Interseks Örgütü toplantısına seyahat etmekten alıkoymuştu.

Dışişleri Bakanlığı Haziran ayında cinsiyetini ‘‘nonbinary’’, ‘‘interseks’’ ve ‘‘cinsiyeti tanımlanmamış’’ olarak tanımlayan kişiler için pasaportlara üçüncü bir cinsiyet kutusunun eklenmesi için harekete geçildiğini bildirmişti. Bunun zaman alacağını belirten bakanlık, değişikliğin bilgisayar sistemlerinde büyük güncellemeler gerektireceğini belirtmişti.

Bakanlık ayrıca pasaport başvurusundaki cinsiyet beyanı önceki kimliklerdekiyle birbirini tutmayan kişilerden tıbbi kanıt isteme kuralını da terk etti.

Avustralya, Yeni Zelanda, Nepal ve Kanada pasaportlarda ‘‘kadın’’ ve ‘‘erkek’’ dışında üçüncü bir cinsiyet seçeneğine yer veren diğer ülkeler arasında bulunuyor.

Stern, ‘‘Bunu ‘trans’, ‘interseks’, ‘cinsiyeti doğrulanamayan’ ve ‘nonbinary’ bireylerin insan haklarının desteklenmesi olarak değerlendiriyoruz’’ diye konuştu.

