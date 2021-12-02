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ABD'de ilk Omicron vakası görüldü

02.12.2021 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de ilk Omicron varyantı vakası Kaliforniya eyaletinde görüldü.

ABD'de ilk Omicron vakası görüldü

Beyaz Saray yeni önlemler açıklamaya hazırlanıyor.ABD’de ilk Omicron varyantı Kaliforniya eyaletinde tespit edildi. Varyantın 22 Kasım tarihinde Güney Afrika'dan ABD'ye dönen bir kişide görüldüğü öğrenildi. Bu kişinin döndükten yedi gün sonra pozitif olduğu tespit edildi.

Beyaz Saray yurt dışından gelen ve ABD vatandaşı olmayan ziyaretçilere daha sıkı test kuralları getirmeye hazırlanıyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın kış mevsiminde Covid-19 ile mücadele stratejisini şekillendirdiği ve atılacak adımları bugün kamuoyuna duyurulacağı belirtiliyor. Reuters'in haberine göre vatandaşlardan uçak, tren ve otobüslerde, havalimanlarında ve tren istasyonlarında 18 Mart tarihine kadar maske takmaya devam etmeleri istenecek.

ABD Pazartesi gününden itibaren 8 Güney Afrika ülkesinden (Botsvana, Esvatini, Lesotho, Malavi, Mozambik, Namibya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Zimbabve) ABD vatandaşı olmayanların ülkeye gelişini yasakladı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) de havayolu şirketlerinden Güney Afrika'dan gelen yolcuların isimlerini kendileriyle paylaşmalarını istedi.

İlk kez 8 Kasım tarihinde Güney Afrika Cumhuriyeti'nde keşfedilen ve Omicron adı verilen yeni varyant hakkında bilinenler sınırlı. Varyant şimdiye kadar 24'ten fazla ülkeye yayıldı ve bu sayının daha da artması bekleniyor.

Fauci: İki haftaya daha ihtiyaç var

ABD'nin en yetkili halk sağlığı uzmanı ve Beyaz Saray Sağlık Danışmanı Dr. Anthony Fauci varyant hakkında daha somut bilgilere ulaşmak için iki haftaya daha ihtiyaç olduğunu söyledi. Fauci varyantın nasıl bu kadar hızlı yayıldığı, hastalığın ağır geçmesine neden olup olmadığı ve mevcut aşılar karşısında dayanıklı olup olmadığı gibi sorulara ancak ondan sonra yanıt verilebileceğini belirtti.

Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü ilk epidemiyolojik verilere göre Omicron'un bağışıklığı aşabildiğini ancak mevcut aşıların hastalık ve ölüm karşısında koruyucu olduğunu açıklamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü epidemiyologlarından Maria van Kerkhove de Omicron'un bulaşıcılığıyla ilgili verilerin birkaç gün içinde kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

Reuters / EC, SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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