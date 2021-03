ABD’de ilk yerli bakana Senato’dan onay çıktı

60 yaşındaki kadın politikacı Deb Haaland içişleri bakanı olarak görev yapacak.ABD Kongresi üyesi Deb Haaland (60), içişleri bakanlığına getiriliyor. Deb Haaland'ın içişleri bakanlığı Senato'da Pazartesi günü yapılan oylamada oy çokluğuyla kabul edildi. İlk yerli İçişleri Bakanı, yemin ettikten sonra Demokrat Başkan Joe Biden'in kabinesinde görevine başlayacak. Yemin töreninin kısa süre içerisinde gerçekleştirileceği belirtildi.

New Mexico'lu Demokrat politikacı Haaland, Pueblo of Laguna adlı kabileye mensup. Politikacının kişisel web sitesinde, ailesinin 30 nesilden uzun süredir New Mexico eyaletinde yaşadığı belirtiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 70 bin personeli bulunan İçişleri Bakanlığı öncelikle federal düzeyde ülkedeki iç idareden sorumlu bakanlık olarak görev yapıyor. Doğa rezervlerinin belirlenmesi ve işletilmesi, kaya gazı sondajları (Fracking), milli parklar gibi konular bu bakanlığın sorumluluğunda bulunuyor. Yaklaşık 1,9 milyon yerli ile ilgili önemli konular da İçişleri Bakanlığı'nın sorumluluk alanına giriyor.

Öte yandan, Avrupa'da içişleri bakanlıklarının sorumluluğunda olan iç güvenlik, ABD'de İç Güvenlik Bakanlığı'nca üstleniliyor.

dpa/TY,EC

© Deutsche Welle Türkçe