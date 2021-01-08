ABD'de İlkbahardan Bu Yana İstihdamda İlk Aylık Kayıp

ABD'de işverenler, Nisan ayından sonra ilk kez geçen ay eleman azaltmaya giderek 140 bin çalışanın işine son verdi. Bu gelişme, Corona pandemisinin tüketiciler ve şirketler üzerindeki etkisini ağırlaştırdığı bu dönemde ekonominin tökezlediğinin kanıtı olarak değerlendirildi.

Bununla birlikte, ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı veriler, işsizlik oranının yüzde 6,7 seviyesinde kalmaya devam ettiğini ve Nisan ayından bu yana ilk kez gerilemediğini gösteriyor.

Çalışma Bakanlığı verileri ayrıca Corona pandemisinin patlak verdiği ilkbahar aylarında 22 milyondan fazla çalışanı işten çıkaran işverenlerin, bu elemanları, ekonomik güçlerinin elverdiği azami düzeyde yeniden işe aldığını ortaya koyuyor. Son birkaç aydır tüketici harcamalarının çok az arttığı gözönünde bulundurulduğunda firmaların çoğunun yeni eleman işe almak için fazla gerekçesi olmadığı anlaşılıyor. Şu anda ABD ekonomisinin istihdam ettiği çalışan sayısı, Corona pandemisi öncesine kıyasla 9 milyon 900 bin daha az.

Pandeminin ekonomiyi kış aylarında, hatta ilkbaharın başına kadar zayıflatmaya devam etmesi bekleniyor. Ancak ABD Merkez Bankası yetkilileri ve birçok iktisatçı, Corona virüsü aşılarının daha yaygın şekilde dağıtılmaya başlanmasıyla beraber 2021'in ikinci yarısından itibaren geniş kapsamlı ekonomik iyileşmenin kendini hissettirmesi gerektiği beklentisi içinde. 20 Ocak'ta başkanlığı devralacak Joe Biden'ın ve Demokrat Parti kontrolundaki Senato ve Temsilciler Meclisi'nin Corona yardım paketini ve harcama yasalarını Kongre'den geçirmesi ve bu adımların ekonomik gelişmeyi hızlandırması bekleniyor.