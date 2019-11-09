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ABD'de İlköğretimde Kriz: Matematik ve Okuma Seviyeleri Düşüyor

09.11.2019 22:59 | Son Güncelleme

Amerika’da ‘Ülkenin Karnesi’ başlığıyla yayınlanan rapora göre, dördüncü ve sekizinci sınıftaki öğrenciler matematik ve okuma derslerinde geride kalıyor. Ülke genelinde sekizinci sınıfların hem matematik hem okumada, dördüncü sınıflarınsa özellikle matematikte gerilediği belirtiliyor

ABD'de İlköğretimde Kriz: Matematik ve Okuma Seviyeleri Düşüyor

Amerika’da ‘Ülkenin Karnesi’ başlığıyla yayınlanan rapora göre, dördüncü ve sekizinci sınıftaki öğrenciler matematik ve okuma derslerinde geride kalıyor.

Raporda, her ne kadar bazı bölgelerde önceki yıllara kıyasla ilerleme kaydedilse de, ülke genelinde sekizinci sınıfların hem matematik hem okumada, dördüncü sınıflarınsa özellikle matematikte gerilediği belirtiliyor.

"Ortaokul öğrencilerinin sadece üçte biri yeterli seviyede"

Raporda aktarılan araştırma sonuçlarına göre, sekizinci sınıftaki öğrencilerin sadece üçte biri matematik ve okuma derslerinde ‘yeteri seviyede etkin’. Dördüncü sınıfa gidenler arasındaysa üçte biri yeterli bir şekilde okuyabiliyor.

Konuyla ilgili yorumda bulunan ABD Eğitim Bakanı Betsy DeVos, bu durumu ‘kriz’ olarak niteledi ve çözümün devlet okullarına daha fazla fon aktarmayla giderilemeyeceğini savundu. DeVos, bunun yerine alternatif özel okul sayılarının arttırılmasından yana.

"2008'den beri eğitime daha az bütçe ayırılıyor"

Center for Amerikan Progress (CAP) adlı Amerika İlerleme Merkezi kuruluşundan eğitim alanında uzman Scott Sargrad, Bakan DeVos’un yaklaşımını yanlış bulanlardan.

Konuyla ilgili Forbes dergisine makale yazan Sargrad, bütçenin eğitim sistemi için önemli olduğunu, ülkede eğitim sistemine 2008 ekonomik krizinden bu yana daha az bütçe ayrılıyor olmasının olumsuz etkileri olduğu görüşünü paylaştı.

Sargrad ayrıca eğitim harcamalarının eyaletlerin neredeyse yarısında sözkonusu ekonomik krizden bu yana eski seviyesine dönmediğine vurgu yapıyor.

"Sınav sonuçları ekonomiye göre yükselip düşüyor"

Eğitimde reformu savunan Thomas Fordham Enstitüsü’nün başkanı Michael Petrilli de, öğrencilerin sınav sonuçlarının ülke ekonomisine göre yükselip düştüğüne dikkat çekiyor.

Eski ABD Başkan George W. Bush’a başkanlığı döneminde danışmanlık yapan Sandy Kress ise ülkenin son 10 yıldır ‘hiçbir ilerleme kaydetmediğini’ söylüyor.

Ülke genelinde dördüncü ve sekizinci sınıftaki öğrencilere her iki yılda bir verilen sınavın sonuçlarına göre 1990’lı ve 2000’li yıllarda öğrencilerin performansında büyük ilerleme gözlemlenmesine karşın, 1992 yılından bu yana çok az bir değişim kaydedildiği belirtiliyor.

Washington ve Mississippi'de ilerleme var

Hem başarı seviyesi yüksek olan hem de düşük olan öğrencilerin özellikle okumada gerilediği ancak başarı düzeyi zaten düşük olanlarda gözlemlenen gerilemenin çok daha büyük olduğu da raporda aktarılan bilgiler arasında.

Başkent Washington ile Mississippi eyaletlerinde elde edilen sonuçlar ülke genelinden farklı oldu.

Öğrencilerin önemli ölçüde ilerleme kaydettiği Washington’da devlet okulları birimi lideri Lewis Ferebee bu başarının ardından birden fazla neden olduğunu, bunlardan bazılarının okulun ilk yıllarında sunulan programın çok daha kapsamlı oluşu ve öğretmenlerin ücretlerinin arttırılması olduğunu söylüyor.

Mississippi’de ise özellikle dördüncü sınıf öğrencilerinin matematikteki başarı ortalamasının ülke ortalamasının üstünde oluşu dikkat çekiyor. Eyaletin eğitim amiri Carey Wright da bunu okul öncesi eğitimin güçlendirilmesi ve öğretmenlerin matematik dersi anlatma becerilerinin çeşitlendirilmesine bağlıyor.

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