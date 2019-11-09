ABD'de İlköğretimde Kriz: Matematik ve Okuma Seviyeleri Düşüyor

Amerika’da ‘Ülkenin Karnesi’ başlığıyla yayınlanan rapora göre, dördüncü ve sekizinci sınıftaki öğrenciler matematik ve okuma derslerinde geride kalıyor.

Raporda, her ne kadar bazı bölgelerde önceki yıllara kıyasla ilerleme kaydedilse de, ülke genelinde sekizinci sınıfların hem matematik hem okumada, dördüncü sınıflarınsa özellikle matematikte gerilediği belirtiliyor.

"Ortaokul öğrencilerinin sadece üçte biri yeterli seviyede"

Raporda aktarılan araştırma sonuçlarına göre, sekizinci sınıftaki öğrencilerin sadece üçte biri matematik ve okuma derslerinde ‘yeteri seviyede etkin’. Dördüncü sınıfa gidenler arasındaysa üçte biri yeterli bir şekilde okuyabiliyor.

Konuyla ilgili yorumda bulunan ABD Eğitim Bakanı Betsy DeVos, bu durumu ‘kriz’ olarak niteledi ve çözümün devlet okullarına daha fazla fon aktarmayla giderilemeyeceğini savundu. DeVos, bunun yerine alternatif özel okul sayılarının arttırılmasından yana.

"2008'den beri eğitime daha az bütçe ayırılıyor"

Center for Amerikan Progress (CAP) adlı Amerika İlerleme Merkezi kuruluşundan eğitim alanında uzman Scott Sargrad, Bakan DeVos’un yaklaşımını yanlış bulanlardan.