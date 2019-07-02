ABD'de infüzyon pompasıyla bahçeye çıkan siyah hasta, cihazı çalmaya çalıştığı şüphesiyle gözaltına alındı

ABD'nin Illinois eyaletinde, koluna bağlı infüzyon pompasıyla hastane bahçesinde yürüyüşe çıkan siyah bir hasta, cihazı çalmaya çalıştığı şüphesiyle gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hastanede zatürre tedavisi gören 24 yaşındaki Shaquille Dukes, siyah olduğu için bu muameleyi gördüğünü söyledi.

9 Haziran'da yaşanan ve Dukes'ın Facebook paylaşımıyla duyulan olay sosyal medyada tepki çekti.

Amerikan televizyonlarında yayımlananan görüntülerinde, hasta önlüğü giyen ve cihaza bağlı olan Dukes, kelepçelenerek polis arabasına götürülüyor ve yine kelepçeli olarak hastaneye geri getiriliyor.

Dukes'ın ifadesinde, 8 Haziran'da FHN Memorial Hastanesi'ne yattığını, ertesi gün hastane doktordan izin alarak, erkek arkadaşı ve kardeşiyle hastane bahçesinde yürüyüşe çıktığını söyledi.

Kapıdaki güvenlik görevlisi, "Cihazı çalıp eBay'de satacak mısın?" diyerek polis çağırdı.

Dukes, gözaltına alırken damarına kortizon ve enjekte eden cihazın polis tarafından çıkarıldığını öne sürdü.

Polis, olayı cep telefonuyla görüntüleyen diğer iki kişiyi de huzursuzluk çıkarmaktan gözaltına aldı.