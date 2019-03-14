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ABD'de insan hakları örgütlerinden Kongreye Kaşıkçı çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 23:43 | Son Güncelleme

ABD'de faaliyet gösteren 11 insan hakları örgütü, Kongreye bir mektup göndererek Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda inisiyatif alma çağrısında bulundu

WASHINGTON (AA) - ABD'de faaliyet gösteren 11 insan hakları örgütü, Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda Kongreye bir mektup göndererek "inisiyatif alın" çağrısı yaptı.

"Önce İnsan Hakları" adlı örgütün öncülüğünde bir araya gelen 11 insan hakları örgütü, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesine mektup gönderdi.

Mektupta, Komiteden 2 Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin faillerinin bulunması konusunda ilave adımlar atması talep edildi.

Daha önce Kaşıkçı konusunda Trump yönetimine çağrıda bulunan Komite Başkanı Demokrat Eliot Engel ve Cumhuriyetçi üye Michael McCaul'a hitaben yazılan mektupta, ilgili kişilerin Komite tarafından oturuma davet edilmesinin konunun aydınlatılmasına yardım edeceği vurgulandı.

Mektuba; Önce İnsan Hakları, Gazetecileri Koruma Komitesi, Freedom House, İnsan Hakları İzleme Örgütü, PEN America ve Sınır Tanımayan Gazeteciler gibi insan hakları örgütleri imza attı.

Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
ABD ABD Kongresi Cemal Kaşıkçı

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