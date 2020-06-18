ABD'de Irkçı Geçmişi Olan Ürün Logoları Değiştiriliyor

PepsiCo, pancake karışımı ve şurubuna verdiği ‘‘Aunt Jemima’' ismini ve marka imajını değiştirmeye hazırlanıyor.

Markanın 130 yıllık logosunda, 19’uncu yüzyıla ait halk gösterilerindeki bir siyah Amerikalı kadın karakteri yer alıyor. Irkçı geçmişe sahip olmakla eleştirilen ‘’Aunt Jemima’’ maskotu, bu gösterilerdeki beyaz bir ailede hizmetçilik ya da dadılık yapan siyah Amerikalı, samimi bir kadın karakterinden geliyor.

Mars firması da ‘‘Ben Amca’’ pirinçlerine verdiği ismi değiştirmeyi düşündüğünü açıkladı. Markanın logosunda beyaz saçlı bir siyah Amerikalı yer alıyor. İsmi de Teksaslı pirinç üreticisi bir çiftçiden geliyor.

ABD’de Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde siyah Amerikalı George Floyd’un polisin gözaltı işlemi sırasında hayatını kaybetmesinin ardından büyük protesto gösterileri yaşandı. Olayların ardından sosyal medyada her iki firmaya da son günlerde bu markalarda değişime gitmeleri için çağrı yapılıyordu.

TikTok adlı video paylaşım platformunda ‘‘Irkçı Olmayan Bir Kahvaltı Nasıl Yapılır’’ adlı videoda bir kadının pancake karışımını lavabonun içine döktüğü görüntüler Instagram’da yayınlandığı Salı gününden bu yana 109 bin kez izlendi.