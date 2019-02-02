ABD’de ırkçı valinin istifası isteniyor

ABD’yi ayağa kaldıran ve istifası istenilen Virginia Valisi Ralp Northam, üniversite yıllığında kullandığı ırkçı fotoğrafları nedeniyle özür dileyerek istifa etmeyeceğini açıkladı.

ABD’nin Virginia eyalet valisi Ralp Northam, 1984’te üniversite öğrencisi olduğu dönemde, yıllığında ırkçı fotoğraflar kullanması nedeniyle başlayan tartışmalar sonrasında özür dileyerek, istifa etmeyeceğini açıkladı. Vali Northam’ın yıllığındaki fotoğraflarda ırkçı örgüt Ku Klux Klan kıyafetleri ve yüzünü siyaha boyamış fotoğrafları yer alması ülkede tartışmalara neden oldu.

Ülke genelinde ayaklanan siyahiler Vali Northam’ı istifaya davet ederek fotoğrafların "iğrenç" olduğunu belirtti. Kasım 2017’de Virginia Valisi seçilen Ralp Northam yaptığı açıklamada, fotoğrafın çekildiğinde 25 yaşında olduğunu belirterek "O fotoğrafları kullanma kararımdan dolayı üzgünüm. O günkü tercihin bugün oluşturduğu üzüntü nedeniyle tüm Amerikalılardan özür diliyorum" açıklamasında bulundu.

ABD’de, Cumhuriyetçi Parti’den sonra Demokrat Parti’nin önde gelen isimleri de Vali Ralp Northam’ın istifasını istedi. Demokrat Parti ABD Meclis Başkanı Nancy Pelosi, tartışma başlatan Virginia Valisi Ralp Northam ile ilgili yaptığı açıklamada, ”Fotoğraf ırkçı ve temel Amerikan değerlerine aykırı. Meslektaşlarıma, Vali Northam’a doğru şeyi yapmaları için çağrı yaptım" dedi.

